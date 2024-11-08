Держава підготувалася до будь-яких сценаріїв на час опалювального сезону – Олена Шуляк

Держава врахувала будь-які сценарії, які можуть трапитися під час цього опалювального сезону, щоб мати можливість у разі чого оперативно реагувати на різного роду надзвичайні ситуації.

Про це заявляє голова партії “Слуга Народу”, народний депутат Олена Шуляк.

“В Україні стартував опалювальний сезон. Усі профільні відомства, місцева влада, серед яких низка представників партії “Слуга Народу”, контролюють ситуацію та розуміють свої зони відповідальності. (…) Враховані будь-які сценарії, що дасть змогу оперативно реагувати на надзвичайні ситуації”, – зазначає Олена Шуляк.

Вона додає, що держава – уряд, обласні адміністрації, громади – синхронно відпрацювали, щоб узимку в усіх домівках були світло й тепло, підприємства працювали безперебійно, незважаючи на ті масштабні руйнування, які завдали росіяни вітчизняній енергетиці.

“Працюють усі 9 енергоблоків українських АЕС, покриваючи основні потреби в генерації. Інфраструктура готова на 100%, а у сховищах накопичено достатньо газу”, – зазначає Олена Шуляк і додає, що вже другий опалювальний сезон поспіль українці використовують лише власний газ.

Голова партії “Слуга Народу” також акцентує, що зараз в Україні діють ефективні урядові програми для енергетичної стійкості, які дають змогу розбудовувати власну децентралізовану тепло- й електрогенерацію. Це – кредити під 0% для побутових споживачів, позики для ОСББ від програми “ГрінДІМ”, кредити “5-7-9%” для малого та середнього бізнесу, пільгові кредити від “Фонду декарбонізації України” для комунальних підприємств та громад. Загалом уже видано 2 млрд грн кредитів.

“Уся держава безперервно працює над зміцненням вітчизняної тепло- та енергосистеми. На всіх рівнях – від обласних адміністрацій, парламенту, уряду й до Президента України Володимира Зеленського – ухвалюються всі необхідні рішення й запроваджується низка програм, які дадуть змогу системі вистояти не тільки цієї зими, а й стабільно працювати в подальші роки”, – резюмує Олена Шуляк.

Як раніше повідомляла нардеп Олена Шуляк, Верховна Рада повністю підтримує План перемоги, який розробив та запропонував президент України Володимир Зеленський. Більше того, український парламент, зокрема й партія “Слуга Народу”, включається в його реалізацію та просування.