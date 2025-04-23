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Делегація України прибула до Лондона для переговорів про мир

Денис Молотов
Денис Молотов
Делегація України прибула до Лондона для переговорів про мир

Делегація високопосадовців України прибула до британської столиці для участі в міжнародних переговорах, присвячених пошукам шляху до завершення війни. Про це 23 квітня у Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

📢 «Попри все, будемо працювати заради миру. Зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям. Ще в Джидді в березні, та згодом на інших зустрічах, Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру», — зазначив Єрмак.

Разом із ним до Лондона прибули міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. За словами Єрмака, учасники зустрічей зосередяться на розробці реалістичних сценаріїв припинення вогню.

📢 «Сторони будуть обговорювати способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру», — наголосив він.

📌 Ці перемовини відбуваються на тлі повідомлень про те, що адміністрація США надала Києву та москві односторінкову «остаточну пропозицію», яка була представлена американцями українським чиновникам минулого тижня у Парижі.

📌 Водночас держсекретар США Марко Рубіо скасував участь в переговорах у Лондоні. За словами джерел, причиною стало неприйняття Україною американського плану щодо Криму.

☝️ Як стало відомо пізніше, зустріч голів МЗС України, США, Британії, Франції та Німеччини перенесли — замість неї переговори пройдуть на нижчому дипломатичному рівні.

Також було повідомлено, що Вашингтон готовий вийти з процесу мирних перемовин щодо завершення війни в Україні. Це станеться, якщо сторони не підтримають американські ініціативи.

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