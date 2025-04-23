Делегація України прибула до Лондона для переговорів про мир

Делегація високопосадовців України прибула до британської столиці для участі в міжнародних переговорах, присвячених пошукам шляху до завершення війни. Про це 23 квітня у Telegram повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

📢 «Попри все, будемо працювати заради миру. Зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям. Ще в Джидді в березні, та згодом на інших зустрічах, Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру», — зазначив Єрмак.

Разом із ним до Лондона прибули міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров. За словами Єрмака, учасники зустрічей зосередяться на розробці реалістичних сценаріїв припинення вогню.

📢 «Сторони будуть обговорювати способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру», — наголосив він.

📌 Ці перемовини відбуваються на тлі повідомлень про те, що адміністрація США надала Києву та москві односторінкову «остаточну пропозицію», яка була представлена американцями українським чиновникам минулого тижня у Парижі.

📌 Водночас держсекретар США Марко Рубіо скасував участь в переговорах у Лондоні. За словами джерел, причиною стало неприйняття Україною американського плану щодо Криму.

☝️ Як стало відомо пізніше, зустріч голів МЗС України, США, Британії, Франції та Німеччини перенесли — замість неї переговори пройдуть на нижчому дипломатичному рівні.

Також було повідомлено, що Вашингтон готовий вийти з процесу мирних перемовин щодо завершення війни в Україні. Це станеться, якщо сторони не підтримають американські ініціативи.