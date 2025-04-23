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США можуть припинити посередництво між Україною та росією – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
США можуть припинити посередництво між Україною та росією - ЗМІ

Вашингтон готовий вийти з процесу мирних перемовин щодо завершення війни в Україні, якщо сторони не підтримають американські ініціативи. Про це 23 квітня повідомив аналітичний портал Clash Report, посилаючись на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса.

📢 «Ми відмовимося від посередництва між росією та Україною, якщо не отримаємо позитивної відповіді (щодо мирного плану США — ред.). Ми зробили чітку і справедливу пропозицію і росіянам, і українцям», — наголосив Венс.

☝️ Він зазначив, що адміністрація президента Дональда Трампа надала обом сторонам варіант мирного врегулювання, який, на їх думку, є збалансованим та реалістичним.

За даними ЗМІ, йдеться про односторінковий документ, що містить «остаточну пропозицію» від США, передану українській стороні на перемовинах у Парижі минулого тижня.

📌 Тим часом повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо не братиме участі в переговорах у Лондоні. Вони були заплановані на сьогодні, середу 23 квітня. Причиною стало рішення Києва відкинути запропонований США варіант щодо Криму.

📌 Як повідомили дипломатичні джерела, через відсутність консенсусу, зустріч міністрів закордонних справ України, США, Великої Британії, Франції та Німеччини відкладена. Переговори, за оновленими даними, все ж відбудуться, але на нижчому рівні представництва.

📌 Також раніше стало відомо, що росія хоче відновити авіасполучення зі США, намагаючись досягти домовленості в межах потенційної угоди про припинення вогню в Україні. Однак Європейський Союз чинить спротив, посилаючись на чинні санкції проти російської федерації та численні загрози авіаційній безпеці.

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