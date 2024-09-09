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ЛУГАНЩИНА

Далевський університет на шляху до відродження

Сергій Фоменко
Сергій Фоменко

Понад століття тому, 27 березня 1920 року, в Луганську почалася історія навчального закладу, який сьогодні відомий як Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (СНУ ім. В. Даля).

Сьогодні, попри всі труднощі, університет продовжує свою діяльність у Києві, створюючи підґрунтя для повернення в рідний регіон й подальшої його розбудови після деокупації.

Команда журналістів «Ірта-fax» завітала до однієї з локацій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля під час вступної кампанії 2024 року. Ми поспілкувалися з керівництвом і викладачами університету, який пройшов через два вимушених переміщення – з Луганська до Сєвєродонецька у 2014, а потім й до Києва у 2022 році. Детальніше у матеріалі від “Ірта-fax”. Запрошуємо до читання!

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