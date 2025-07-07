Чисельні атаки рф на Херсонщину дронами та артилерією

На Херсонщині протягом минулої доби російські війська масовано обстрілювали населені пункти області з дронів, артилерії та з повітря. Внаслідок ударів загинули щонайменше дві людини, ще дев’ятеро — отримали поранення. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) та ДСНС України.

Увечері 6 липня в Херсоні росіяни скинули з дронів вибухові пристрої, внаслідок чого постраждали двоє місцевих жителів. За даними ОВА, 34-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію, його стан лікарі оцінили як легкий — він лікуватиметься амбулаторно. Ще один постраждалий, 61-річний мешканець Дніпровського району, отримав вибухову травму та уламкове поранення стегна. Його обстежують у медичному закладі.

☝️ Також у ніч на 7 липня поблизу Берислава ворожий дрон влучив у трактор, унаслідок чого загинув 35-річний чоловік — його поранення були несумісні з життям.

📌 Ще один удар росіяни завдали по селу Надеждівка Білозерської громади. Пряме влучання в житловий будинок спричинило поранення у 19-річного хлопця та 67-річної жінки. У юнака — вибухові травми, контузія та уламкові поранення спини і ноги, в жінки — контузія і вибухова травма. Обох госпіталізували.

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Окрім того, до лікарні звернулась 84-річна мешканка Херсона, яка постраждала під час попередніх обстрілів. У жінки діагностовано контузію та вибухову травму, лікарі надають їй необхідну допомогу.

🚒 За інформацією ДСНС, під час роботи рятувальників у Херсоні та Харкові росіяни атакували техніку надзвичайників дронами. Такі удари координуються саме на час ліквідації наслідків попередніх обстрілів, що ще раз підтверджує цілеспрямовану атаку на гуманітарні служби.

Оперативна інформація з 06:00 06.07.2025 по 06:00 07.07.2025

💥 Усього внаслідок ворожих дій протягом доби з 06:00 6 липня по 06:00 7 липня під обстрілами опинилися щонайменше 40 населених пунктів області, зокрема Херсон, Антонівка, Садове, Берислав, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Томарине, Придніпровське та інші.

🏚️ Окупанти цілили по житлових кварталах, соціальній та критичній інфраструктурі. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, 21 приватний будинок, освітній заклад, АЗС, автівки мирних жителів і машину ДСНС.

📷 Поліція фіксує кожен злочин: упродовж доби задокументовано численні факти влучань та пошкоджень. Тривають слідчі дії за статтями про воєнні злочини РФ проти цивільного населення.