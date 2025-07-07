Понеділок, 7 Липня, 2025
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Чисельні атаки рф на Херсонщину дронами та артилерією

Денис Молотов
Денис Молотов
Чисельні атаки рф на Херсонщину дронами та артилерією

На Херсонщині протягом минулої доби російські війська масовано обстрілювали населені пункти області з дронів, артилерії та з повітря. Внаслідок ударів загинули щонайменше дві людини, ще дев’ятеро — отримали поранення. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) та ДСНС України.

Увечері 6 липня в Херсоні росіяни скинули з дронів вибухові пристрої, внаслідок чого постраждали двоє місцевих жителів. За даними ОВА, 34-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію, його стан лікарі оцінили як легкий — він лікуватиметься амбулаторно. Ще один постраждалий, 61-річний мешканець Дніпровського району, отримав вибухову травму та уламкове поранення стегна. Його обстежують у медичному закладі.

☝️ Також у ніч на 7 липня поблизу Берислава ворожий дрон влучив у трактор, унаслідок чого загинув 35-річний чоловік — його поранення були несумісні з життям.

📌 Ще один удар росіяни завдали по селу Надеждівка Білозерської громади. Пряме влучання в житловий будинок спричинило поранення у 19-річного хлопця та 67-річної жінки. У юнака — вибухові травми, контузія та уламкові поранення спини і ноги, в жінки — контузія і вибухова травма. Обох госпіталізували.

Окрім того, до лікарні звернулась 84-річна мешканка Херсона, яка постраждала під час попередніх обстрілів. У жінки діагностовано контузію та вибухову травму, лікарі надають їй необхідну допомогу.

🚒 За інформацією ДСНС, під час роботи рятувальників у Херсоні та Харкові росіяни атакували техніку надзвичайників дронами. Такі удари координуються саме на час ліквідації наслідків попередніх обстрілів, що ще раз підтверджує цілеспрямовану атаку на гуманітарні служби.

Оперативна інформація з 06:00 06.07.2025 по 06:00 07.07.2025

💥 Усього внаслідок ворожих дій протягом доби з 06:00 6 липня по 06:00 7 липня під обстрілами опинилися щонайменше 40 населених пунктів області, зокрема Херсон, Антонівка, Садове, Берислав, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Томарине, Придніпровське та інші.

🏚️ Окупанти цілили по житлових кварталах, соціальній та критичній інфраструктурі. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, 21 приватний будинок, освітній заклад, АЗС, автівки мирних жителів і машину ДСНС.

📷 Поліція фіксує кожен злочин: упродовж доби задокументовано численні факти влучань та пошкоджень. Тривають слідчі дії за статтями про воєнні злочини РФ проти цивільного населення.

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