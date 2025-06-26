Чи ще популярний в будівництві профнастил?

Незважаючи на те, що профнастил почав активно використовуватися у будівельній сфері більше 20 років тому, він і досі залишається популярним матеріалом. Станом на 2025 рік він усе ще широко використовується в різних сферах, не дивлячись на те, що існує багато інших більш сучасних матеріалів.

Причини популярності профнастилу

В чому ж секрет такого стабільного попиту на цей універсальний та практичний виріб протягом всього цього часу? Перш за все, це:

Доступна ціна – він дешевший за багато інших матеріалів (наприклад, металочерепицю, фальцеву покрівлю чи фасадні матеріали), а фактор ціни є одним із найвагоміших під час вибору покупцем потрібних будівельних товарів.

Простота монтажу – профлист легко монтується, не потребує складних інструментів чи багаторічного досвіду роботи з ним для успішного монтажу.

Універсальність – гофровані листи застосовуються для покрівлі дахів, обшивки фасадів, парканів та огорож, тимчасових споруд, складських приміщень та ангарів.

Стійкість до погодних умов – профнастил має антикорозійні покриття, які суттєво подовжують термін служби.

Швидкість зведення конструкцій – особливо цінна тоді, коли важливі строки виконання будівельних робіт.

Як виглядає сучасний асортимент металопрофілю можна переглянути на https://skrovlya.kiev.ua/profnastil-uk/. Окрім перелічених факторів, які роблять його популярним, треба зазначити і зручність підбору потрібного товару. Оскільки металопрофіль зручно класифіковано за видом та рекомендованою сферою використання, дуже складно помилитися з вибором та невдало підібрати профнастил.

Де використовується профнастил найбільше останніми роками?

У приватному будівництві профнастил використовують більше для господарських споруд і парканів.

Для житлових дахів частіше вибирають металочерепицю або бітумну черепицю, з естетичних міркувань, хоча в бюджетних варіантах і досі можна зустріти дах із профнастилу.

У промисловому секторі профнастил досі є незамінним, адже з його допомогою зводяться склади, ангари, ТЦ, автомийки, магазини.

Також він є незамінним у будівництві несучих конструкцій, саме в цих випадках металопрофіль є найкращим рішенням, як за технічною стороною, так і за фінансовою.

Зважаючи на високі ціни на більшість будівельних матеріалів та тенденцію їх постійного росту, немає причин на зменшення попиту на металопрофіль. Оскільки він лишатиметься одним із найдешевших серед будівельних матеріалів із широкими можливостями застосування.

Користуючись сучасними підходами у будівельній сфері, навіть із таким простим виробом можна створювати функціональні, естетично гарні та довговічні об’єкти. Головне – обрати якісну продукцію, правильно змонтувати металопрофіль та слідкувати за станом протягом терміну служби аби вчасно виявляти пошкодження та недоліки. Так їх буде легше та дешевше усувати.