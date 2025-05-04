Черкаси зазнали атаки дронами: серія вибухів, пожежі та зруйнована інфраструктура

У ніч проти неділі, 4 травня, російські окупанти здійснили атаку дронами на Черкаси, внаслідок чого в місті пролунала серія потужних вибухів, виникли пожежі та зафіксовано значні руйнування. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

📢 «У результаті обстрілів пошкоджено гуртожиток – сталося займання в одній із квартир. Також у будинку вибито вікна. За попередніми даними, травмованих немає. Усі служби працюють», – зазначив посадовець.

☝️ У мережі оприлюднено відео з місця влучання в Черкасах, опубліковані УНІАН. Увага: в кадрах міститься ненормативна лексика.

🔻 За даними ОВА, уночі проти 4 травня ворог масовано атакував Черкащину ударними безпілотниками. Підрозділи ППО знищили 15 ворожих дронів. Водночас уламки збитих цілей спричинили значні пошкодження.

Найбільше постраждало місто Черкаси. В обласному центрі зафіксовано ушкодження житлових будинків, зокрема гуртожитку, а також об’єктів інфраструктури: складів меблевого підприємства, торговельної бази та садових споруд.

📢 «Найголовніше – минулося без загиблих. Кілька осіб звернулися по медичну допомогу, але госпіталізації не потребували», – наголосив очільник ОВА.

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🏚️ У чотириповерховому житловому будинку, за попередніми оцінками, пошкоджено 10 квартир. Дві з них вигоріли повністю. Триває комісійне обстеження. Підготовлено резервні місця для відселення, але звернень від мешканців поки не зафіксовано.

На місці працювали рятувальники ДСНС, комунальні служби та волонтери Червоного Хреста, які надавали необхідну допомогу постраждалим.

❗ Перед цим також повідомлялося про вибухи в Києві, де внаслідок атаки дронами сталися пожежі та руйнування. Зокрема, вибухи майже одночасно пролунали як у столиці, так і в Черкасах.

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☝️ Також нагадаємо, що у ніч проти неділі, 4 травня, російські окупанти здійснили обстріл Нікополя і Марганця, внаслідок чого постраждали мирні жителі та пошкоджено інфраструктуру.