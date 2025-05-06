Бундестаг із другої спроби затвердив Фрідріха Мерца канцлером Німеччини

У Німеччині новим канцлером офіційно став Фрідріх Мерц — його кандидатуру підтримав Бундестаг під час другої спроби голосування, що відбувся у вівторок, 6 травня, повідомляє Суспільне.

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) здобув 325 голосів депутатів, при мінімально необхідних 316. Проти проголосували 289 парламентарів, ще один депутат утримався.

💢 Першу спробу голосування, яка відбулася того ж ранку, Бундестаг провалив — це вперше в історії Федеративної Республіки Німеччина, коли кандидат у канцлери не отримав достатньої підтримки з першого разу.

Призначенню Мерца передувало підписання коаліційної угоди між Християнсько-демократичним/Християнсько-соціальним союзом (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН), що відбулося 5 травня. У нову коаліцію входить 328 депутатів, що і забезпечило необхідну більшість при повторному голосуванні.

☝️ Фрідріх Мерц неодноразово висловлювався на підтримку України. Зокрема, він є прихильником надання Києву далекобійних ракет «Таурус».

Також повідомлялось, що Лідер Християнсько-демократичного союзу (CDU) Фрідріх Мерц зазнав невдачі під час першого голосування та не зміг отримати необхідну більшість голосів у парламенті щодо обрання його канцлером Німеччини. Попри створення коаліції з соціал-демократами (SPD), йому не вдалося здобути необхідну більшість.