Вівторок, 6 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Бундестаг із другої спроби затвердив Фрідріха Мерца канцлером Німеччини

Денис Молотов
Денис Молотов
Бундестаг із другої спроби затвердив Фрідріха Мерца канцлером Німеччини

У Німеччині новим канцлером офіційно став Фрідріх Мерц — його кандидатуру підтримав Бундестаг під час другої спроби голосування, що відбувся у вівторок, 6 травня, повідомляє Суспільне.

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) здобув 325 голосів депутатів, при мінімально необхідних 316. Проти проголосували 289 парламентарів, ще один депутат утримався.

💢 Першу спробу голосування, яка відбулася того ж ранку, Бундестаг провалив — це вперше в історії Федеративної Республіки Німеччина, коли кандидат у канцлери не отримав достатньої підтримки з першого разу.

Призначенню Мерца передувало підписання коаліційної угоди між Християнсько-демократичним/Християнсько-соціальним союзом (ХДС/ХСС) та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН), що відбулося 5 травня. У нову коаліцію входить 328 депутатів, що і забезпечило необхідну більшість при повторному голосуванні.

☝️ Фрідріх Мерц неодноразово висловлювався на підтримку України. Зокрема, він є прихильником надання Києву далекобійних ракет «Таурус».

Також повідомлялось, що Лідер Християнсько-демократичного союзу (CDU) Фрідріх Мерц зазнав невдачі під час першого голосування та не зміг отримати необхідну більшість голосів у парламенті щодо обрання його канцлером Німеччини. Попри створення коаліції з соціал-демократами (SPD), йому не вдалося здобути необхідну більшість.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

У Дніпрі викрили схему з підробкою ВІЛ-довідок для чоловіків

КРИМІНАЛ

Індія перекрила річку Чинаб: Пакистан звинувачує у порушенні договору

ПОДІЇ

З російського полону повернулися ще 205 українських захисників

ВАЖЛИВО

Найбільше боїв сьогодні на Покровському та Новопавлівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

США платитимуть нелегалам за добровільне залишення країни

ПОЛІТИКА

Житомирський ТЦК пояснив скандальне відео про мобілізацію

ВАЖЛИВО

Україна засуджує участь іноземних військових у параді 9 травня в москві – МЗС

ПОДІЇ

Прикордонники та цивільні на Закарпатті переправляли чоловіків за кордон

КРИМІНАЛ

Наказ Гегсета про скасування постачання зброї Україні застав Білий дім зненацька – Reuters

ПОДІЇ

Росія атакувала Україну 136 дронами, збито понад півсотні Shahed

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип