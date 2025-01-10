Британія впровадила санкції проти російської нафти

Велика Британія вперше запровадила санкції проти російських компаній «Газпром нефть» та «Сургутнефтегаз». Про це повідомляє пресслужба британського уряду в п’ятницю, 10 січня.

За даними урядовців Британії, ці компанії забезпечують видобуток понад 1 мільйона барелів нафти щодня, що приносить росії близько 23 мільярдів доларів на рік. Для порівняння, це більше, ніж валовий внутрішній продукт (ВВП) Ямайки.

📢 «Доходи від продажу нафти – це джерело життєвої сили для військової економіки путіна. Ми не стоятимемо осторонь і не дозволятимемо нафтовим доходам ставити під загрозу життя українців, так само як і не дозволимо росії продовжувати поповнювати свою казну, продовжуючи загрожувати нашій колективній безпеці», – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Він також підкреслив, що введення обмежень щодо російських нафтових компаній сприятиме виснаженню військового бюджету росії, що в результаті допоможе зберегти життя українців.

☝️ Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки оголосили про введення нових масштабних та потужних санкцій проти російського енергетичного сектору. Ці обмеження стосуються понад 400 фізичних і юридичних осіб, які прямо чи опосередковано підтримують військову машину кремля. Окрему увагу у нових санкціях приділено державній атомній корпорації «Росатом». Під обмеження потрапили 14 членів ради директорів цієї компанії.

Як відомо, росія скоротила експорт нафти до найнижчого рівня за останні 16 місяців. Щоденний обсяг поставок зменшився на 540 тисяч барелів порівняно з піковими показниками в жовтні.