Британія надасть понад $780 млн допомоги Україні

Велика Британія оголосила про надання Україні мінімум 242 мільйони фунтів стерлінгів у вигляді підтримки. Також буде виділено 484 мільйони доларів фінансової допомоги та військової техніки. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Британії під час візиту голови відомства Девіда Леммі до Києва в середу, 11 вересня.

Загалом підтримка Великої Британії включає 600 мільйонів фунтів стерлінгів, спрямованих на протидію агресії рф.

З цих коштів 242 мільйони фунтів буде виділено у 2024-2025 роках для: гуманітарних потреб, стабілізації енергетики, а також для реформ та відновлення інфраструктури.

Міністр закордонних справ також оголосив про надання до кінця року кредитних гарантій на 484 мільйони доларів для кредитування від Світового банку. Вони будуть спрямовані на зміцнення економічної стабільності України.

Ці кошти мають підтримати життєво необхідні державні послуги: фінансування шкіл, лікарень, зарплати державним службовцям та виплату пенсій.

Цьогоріч фінансування включає 100 мільйонів фунтів стерлінгів на гуманітарну допомогу для найбільш вразливих верств населення.

Ще 20 мільйонів фунтів підуть на ремонтні роботи та захист енергетичних мереж. 40 мільйонів – на стабілізацію звільнених територій та підтримку притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних в Україні..

Окрім того, British International Investment виділить 30 мільйонів фунтів для розвитку торгівлі.

В межах військової підтримки до України вже прибули ракети ППО, обладнання для винищувачів F-16, самохідні гармати AS90, військові катери та морські гармати.

До кінця року Лондон планує передати ще сотні додаткових зенітних ракет, десятки тисяч артилерійських снарядів та додаткову бронетехніку.

👉 Нагадаємо, керівники дипломатичних відомств США та Великої Британії, Ентоні Блінкен та Девід Леммі, прибули до Києва 11 вересня.

📌 Раніше прем’єрка Латвії Евіка Сіліня також оголосила про новий пакет військової допомоги для України під час зустрічі з Денисом Шмигалем у Києві.