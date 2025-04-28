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Борг Сирії перед СБ визвались погасити Катар та Саудівська Аравія

Денис Молотов
Денис Молотов
Борг Сирії перед СБ визвались погасити Катар та Саудівська Аравія

Саудівська Аравія та Катар оголосили про намір погасити борг Сирії перед Світовим банком у розмірі 15 мільйонів доларів. Для того, щоб країна змогла отримати фінансування для післявоєнної відбудови та забезпечити виплату зарплат працівникам державного сектору. Про це у неділю, 27 квітня, повідомляють видання Financial Times та Bloomberg.

Як зазначає Financial Times, упродовж останніх місяців Саудівська Аравія та інші країни Перської затоки активно збільшували обсяги гуманітарної допомоги Сирії. Однак плани щодо погашення боргу стануть першим безпосереднім фінансуванням з боку Ер-Ріяду.

📢 «Королівство прагне посилити свій вплив у регіоні», — пояснює видання.

Тим часом керівник центрального банку Сирії та міністр фінансів уперше за понад двадцять років відвідали щорічні зустрічі Світового банку та Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні.

Представники МВФ та Світового банку наголосили сирійській владі на важливості надання достовірних економічних даних. Також важливо відновити ефективну роботу центрального банку країни.

За даними журналістів, нині вартість відбудови Сирії оцінюється приблизно в 400 мільярдів доларів.

☝️ Тим часом Україна та група кредиторів, очолювана хедж-фондами, не змогли домовитися про умови реструктуризації боргу за ВВП-варантами на суму 2,6 мільярда доларів. Цей борг прив’язаний до показників економічного зростання.

📌 Також стало відомо, що Україна уклала важливий договір з ЄБРР (Європейський Банк реконструкції та розвитку) щодо зміцнення енергетичної стійкості країни.

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