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Білий дім і Конгрес узгодили жорсткий санкційний пакет проти рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Білий дім і Конгрес узгодили жорсткий санкційний пакет проти рф

Нові нищівні санкції проти росії вже підготовлені, і адміністрація Сполучених Штатів готується до їхнього затвердження. Про це заявив спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог в інтерв’ю телеканалу Fox News.

📢 «Минулих вихідних я мав розмову з сенатором Ліндсі Гремом. Наскільки мені відомо, санкційний пакет уже готовий. Документ має назву “Russian Sanctions Act 2025”. І, на мою думку, Грем уже підготував його до застосування», — заявив Келлог.

☝️ Представник Трампа назвав санкції «досить обтяжливими». Зокрема, йдеться про митну ставку у 500% на імпорт російських товарів до США.

📢 «Наприклад, митна ставка 500% на імпорт до США. В Конгресі та у Білому домі єдиної думки щодо цього питання. Росія – нафтова держава. Більшу частину прибутків вона отримує від нафтохімічної промисловості. Саме на цю галузь ці санкції й спрямовані», — наголосив Келлог.

Раніше повідомлялось, що представники команди Дональда Трампа анонсували підготовку санкцій проти росії, але не називали конкретної дати їхнього впровадження.

👉 Також Швейцарська влада посилила санкції проти росії, приєднавшись до чергового, 17-го пакета обмежень, ухваленого Європейським Союзом 20 травня. Про це повідомляється на офіційному сайті уряду Швейцарії у вівторок, 3 червня. У сфері торгівлі посилено експортний контроль щодо ще 31 компанії, зокрема з третіх країн — тобто тих, що не є членами ЄС. Для них значно ускладнюється доступ до товарів європейського виробництва. Особливо тих, які можуть мати військове призначення.

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