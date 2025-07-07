Понеділок, 7 Липня, 2025
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Більше 70 постраждалих від російських ударів БпЛА по Харкову

Денис Молотов
Денис Молотов
Більше 70 постраждалих від російських ударів БпЛА по Харкову

Внаслідок масштабної атаки дронів по Харкову, яка відбулась у дві хвилі 7 липня, загалом постраждали понад 70 людей, серед яких шестеро дітей. У результаті поранень одна жінка померла в лікарні. Про це повідомили регіональна прокуратура, Харківська ОВА та ДСНС.

💥 Перша хвиля атак (5:20–5:45 ранку):

За даними регіональної прокуратури, внаслідок першого обстрілу постраждали 36 людей, включно з чотирма дітьми.
▪️ У Шевченківському районі поранено двох братів 7 та 11 років, вони дістали травми від уламків скла.
▪️ Також повідомлено про трирічну дівчинку з гострою реакцією на стрес, якій медики надали допомогу на місці.
▪️ У Слобідському районі ще одна трирічна дівчинка зазнала вибухового поранення та акубаротравми.

💥 Друга хвиля атак (приблизно 10:20):

▪️ За даними прокуратури, ударні БпЛА типу «Герань-2» влучили по житловому сектору у Холодногірському районі.
▪️ У результаті атаки постраждали 33 людини, серед них — троє дітей: хлопці 8 і 17 років та 10-річна дівчинка, в усіх діагностовано гостру реакцію на стрес.
▪️ Пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні оселі, магазин і автівки. У місті зафіксовано займання.

⚠️ Жертви серед мирного населення:

На жаль, унаслідок другого удару по Холодногірському району 34-річна жінка, яка дістала тяжкі поранення, померла у лікарні. Кількість постраждалих зросла до 34, серед них — двоє хлопців 7 та 17 років, а також дві дівчинки 14 і 9 років.

⚖️ Правова кваліфікація:

Під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу Українивоєнний злочин, що призвів до загибелі людини.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко наголосив, що документування злочинів агресії рф є одним із пріоритетів органів прокуратури. Зібрані докази передаватимуться до Спеціального трибуналу.

🚒 Пошкодження інфраструктури та наслідки:

▪️ За інформацією ДСНС, внаслідок атаки дронів по Харкову пошкоджені житлові, адміністративні та складські споруди, а також об’єкти торгівлі.
▪️ У Холодногірському районі сталося кілька осередків займання, горіли будинки та автівки.
▪️ Рятувальні роботи завершено, пожежі ліквідовано. На місці триває обстеження пошкоджених будівель.

🤝 Допомога та підтримка постраждалим:
▪️ Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі «Єдиних новин», у лікарнях перебувають 8 людей, включно з двома дітьми.
▪️ Волонтерські організації вже почали відновлювальні роботи в зруйнованих будівлях.
▪️ Людям, які залишились без житла, запропоновано тимчасове розміщення.
▪️ Усі профільні служби працюють над відновленням доступу до комунальних послуг.

📌 Нагадаємо:

У ніч проти 7 липня російські війська завдали удару по місту Слов’янськ у Донецькій області. Внаслідок обстрілу Слов’янська є поранені та значні руйнування інфраструктури.

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