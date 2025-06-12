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Baykar успішно протестувала бойовий безпілотник KIZILELMA

Денис Молотов
Денис Молотов
Baykar успішно протестувала бойовий безпілотник KIZILELMA

Турецький бойовий безпілотний літальний апарат (БпЛА) нового покоління KIZILELMA, розроблений компанією Baykar, успішно пройшов черговий етап тестування. Як повідомляє телеканал TRT Haber, 12 червня апарат завершив випробування аеродинамічної системи зльоту.

📢 «KIZILELMA PT-4 успішно пройшов випробування ідентифікації аеродинамічної системи зльоту», – йдеться у повідомленні.

У компанії також опублікували відео з випробувань на платформі X (колишній Twitter), супроводивши його підписом:

📢 «Той, хто одного разу відчув смак свободи, завжди хоче літати».

☝️ KIZILELMA позиціонують як перший турецький палубний ударний безпілотник. Він побудований за схемою «стелс»-літака й здатен злітати з коротких злітно-посадкових смуг, зокрема – з палуби авіаносця без катапультної системи.

Технічні характеристики апарата KIZILELMA:
      • Турбореактивний двигун;
      • Злітна маса – до 8,5 тонни;
      • Максимальне бойове навантаження – 1,5 тонни (керовані ракети, авіабомби);
      • Автоматизовані зліт і посадка;
      • Управління в режимі прямої видимості або через супутник;
      • Крейсерська швидкість – 0,6 Маха, максимальна – 0,9;
      • Дальність дії – до 926 км;
      • Робоча висота – 7 600 м, максимальна – 13 700 м;
      • РЛС з активною фазованою решіткою для виявлення цілей.

Розробка KIZILELMA триває з 2021 року й повністю фінансується компанією Baykar. За своїми можливостями він наближається до легкого винищувача та здатен виконувати широкий спектр бойових завдань. Турецькі оборонці вважають цей БпЛА ключовим елементом майбутнього безекіпажного флоту.

Раніше технічний директор Baykar Сельчук Байрактар заявив, що такі системи, як KIZILELMA, є майбутнім авіації.

📢 «Вони здатні до агресивного маневрування і мають розвинену систему штучного інтелекту», – підкреслив він.

☝️ Також нагадаємо, що Китай суттєво скоротив постачання дронів Mavic і їхніх комплектуючих до України та країн Заходу, водночас збільшуючи експорт безпілотників до росії.

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