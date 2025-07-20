Азербайджан готує міжнародний позов проти росії через збитий літак

Азербайджан оголосив про підготовку міжнародного позову проти російської федерації через авіакатастрофу, що сталася 25 грудня 2024 року. Відповідну заяву зробив президент Ільхам Алієв, коментуючи відсутність прогресу у розслідуванні трагедії, під час якої був збитий пасажирський літак азербайджанської авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL).

За словами Алієва, за понад пів року після інциденту офіційна москва не надала жодної переконливої або повної відповіді щодо обставин катастрофи. Усі звернення азербайджанської прокуратури до Слідчого комітету рф залишилися без результатів, обмежившись загальними формулюваннями на кшталт «триває слідство». Така позиція в Баку вважається демонстрацією небажання брати відповідальність.

Влада Азербайджану планує домагатися справедливості на міжнародному рівні. Зокрема в судових інстанціях, що мають відповідну юрисдикцію у справах цивільної авіації та міждержавних конфліктів. Президент наголосив, що навіть якщо процес виявиться тривалим, як у випадку з катастрофою малайзійського Boeing MH17, Азербайджан не відмовиться від вимог.

❗ Серед конкретних претензій — визнання провини російської сторони, притягнення до відповідальності осіб, причетних до атаки на літак, виплата компенсацій родинам загиблих, а також відшкодування збитків авіакомпанії AZAL за втрату повітряного судна.

Нагадаємо, що пасажирський Embraer, який виконував рейс із Баку до Грозного, був атакований російськими військовими поблизу чеченської столиці. Унаслідок критичних пошкоджень літак здійснив спробу аварійної посадки поблизу казахстанського міста Актау. На борту перебували 67 людей, включно з екіпажем. Внаслідок трагедії загинули 38 людей, з них 42 громадянина Азербайджану, 16 росіян, 6 казахстанців і 3 громадянина Киргизстану.

Офіційний Баку звинувачує саме російську сторону у навмисному обстрілі цивільного літака. Алієв раніше наголошував, що це не просто авіаінцидент, а акт міжнародного значення. Це не може залишитися без реакції світової спільноти та правових наслідків.