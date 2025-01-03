Аварія російських танкерів: пляма мазуту у Севастополі

Псевдогубернатор окупованого Севастополя михайло развожаєв повідомив, що в п’ятницю, 3 грудня, в Балаклавській бухті вперше зафіксували пляму мазуту. Наслідки російського екологічного злочину продовжують ширитись Чорним морем. Про це також повідомив моніторинговий Телеграм-канал «Кримський вітер».

📢 «До Севастополя сьогодні дійшла невелика мазутна пляма 1,5 на 1,5 метра, її виявили на вході до Балаклавської бухти», — зазначив він у своєму повідомленні.

Развожаєв також додав, що в районах Учкуївки, Ласпі та бухти Омега було знайдено кілька птахів, вкритих мазутом.

Зазначається, що для ліквідації плями залучено співробітників МНС та Севприроднагляду. Також у ветеринарному центрі окупованого міста створено пункт для прийому постраждалих птахів.

Забруднення мазутом, спричинене аваріями російських танкерів у Керченській протоці, вперше виявили на території Криму ще 21 грудня. Відтоді нові осередки забруднення реєструють майже щоденно. Російські загарбники повідомляли, що станом на 2 січня вже було зібрано 229 тонн піску, забрудненого мазутом.

За даними МНС рф, протяжність забрудненої берегової лінії Криму станом на п’ятницю зросла до 18 кілометрів. Найбільше викидів дрібної фракції мазуту зафіксовано в Ленінському районі на ділянці між селом Яковенкове та Опукським заповідником, що пов’язано зі штормовими умовами на морі.

Нагадаємо, після катастрофи танкерів мазут було прибито до берегів Краснодарського краю, де пляжі вкрилися густим шаром нафтопродуктів. Крім того, днями два танкери серії “Волгонефть”, завантажені мазутом, подали сигнал лиха в Чорному морі через витік вантажу.