Субота, 4 Січня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Аварія російських танкерів: пляма мазуту у Севастополі

Денис Молотов
Денис Молотов
Аварія російських танкерів: пляма мазуту у Севастополі
Наслідки екологічної катастрофи в окупованому Криму

Псевдогубернатор окупованого Севастополя михайло развожаєв повідомив, що в п’ятницю, 3 грудня, в Балаклавській бухті вперше зафіксували пляму мазуту. Наслідки російського екологічного злочину продовжують ширитись Чорним морем. Про це також повідомив моніторинговий Телеграм-канал «Кримський вітер».

📢 «До Севастополя сьогодні дійшла невелика мазутна пляма 1,5 на 1,5 метра, її виявили на вході до Балаклавської бухти», — зазначив він у своєму повідомленні.

Аварія російських танкерів: пляма мазуту у Севастополі
Наслідки екологічної катастрофи в окупованому Криму

Развожаєв також додав, що в районах Учкуївки, Ласпі та бухти Омега було знайдено кілька птахів, вкритих мазутом.

Зазначається, що для ліквідації плями залучено співробітників МНС та Севприроднагляду. Також у ветеринарному центрі окупованого міста створено пункт для прийому постраждалих птахів.

Забруднення мазутом, спричинене аваріями російських танкерів у Керченській протоці, вперше виявили на території Криму ще 21 грудня. Відтоді нові осередки забруднення реєструють майже щоденно. Російські загарбники повідомляли, що станом на 2 січня вже було зібрано 229 тонн піску, забрудненого мазутом.

За даними МНС рф, протяжність забрудненої берегової лінії Криму станом на п’ятницю зросла до 18 кілометрів. Найбільше викидів дрібної фракції мазуту зафіксовано в Ленінському районі на ділянці між селом Яковенкове та Опукським заповідником, що пов’язано зі штормовими умовами на морі.

Нагадаємо, після катастрофи танкерів мазут було прибито до берегів Краснодарського краю, де пляжі вкрилися густим шаром нафтопродуктів. Крім того, днями два танкери серії “Волгонефть”, завантажені мазутом, подали сигнал лиха в Чорному морі через витік вантажу.

Попередня стаття
Сили оборони відбили 17 атак загарбників на Курщині – Генштаб
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

На фронті відбулося 138 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському та Курському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Росіяни вдарили балістикою по Чернігову

ВІЙНА

Сили оборони відбили 17 атак загарбників на Курщині – Генштаб

ВІЙНА

На росії суд наказав Яндексу приховати на картах НПЗ

ВІЙНА

Під російським обстрілом два селища на Херсонщині, є постраждалі

ВІЙНА

Молдова придбала природний газ із Болгарії

ПОДІЇ

Смерть чоловіка у лікарні після конфлікту в Сумському ТЦК та СП

КРИМІНАЛ

Прикордонник на Закарпатті за гроші «допомагав» чоловікам втекти з України

КРИМІНАЛ

Росіяни вдарили по місту Суми з авіації, є постраждалі

ВІЙНА

Наслідки російської атаки на Київщину: є жертви та руйнування

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип