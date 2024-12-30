Понеділок, 30 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Забруднення від аварії російських танкерів: ситуація на узбережжі Анапи та Криму

Денис Молотов
Денис Молотов
Забруднення від аварії російських танкерів: ситуація на узбережжі Анапи та Криму

Після аварії російських танкерів у Керченській протоці на пляжах Анапи знову зафіксували викиди мазуту. На окремих ділянках узбережжя працівники місцевих органів, рятувальники та добровольці продовжують усувати забруднення, яке проявляється у вигляді невеликих пластів. Про це інформують російські ЗМІ станом на понеділок, 30 грудня.

За даними оперативного штабу Краснодарського краю рф, нових викидів мазуту в Темрюкському районі Кубані наразі не виявлено. Водночас ситуація залишається складною: нафтопродукти рухаються в північно-західному напрямку, створюючи загрозу для південного узбережжя Криму.

У Криму, на березі Коктебельської бухти, мешканці самоорганізувалися для ліквідації наслідків забруднення. За офіційними даними, зібрано та вивезено понад 226 тонн забрудненого ґрунту. Через масштабний розлив мазуту на півострові діє режим техногенної надзвичайної ситуації. Цю інформацію повідомило видання «Крим. Реалії».

Забруднення від аварії російських танкерів: ситуація на узбережжі Анапи та Криму

Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук раніше заявила, що збитки від катастрофи двох танкерів у Керченській затоці можуть сягати 14 мільярдів доларів.

Також шостий президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, наголосивши, що російські танкери несуть повномасштабну загрозу як через фінансування війни, так і через шкоду довкіллю. За його словами, «володимир путін нічого не робить із наслідками катастрофи танкерів – мазутом у Чорному морі. Його цікавлять лише “орєшнікі” та інше божевілля».

Нагадаємо, після катастрофи російських танкерів, мазут прибило до узбережжя Краснодарського краю, де пляжі почорніли від забруднення.

Попередня стаття
186 бойових зіткнень за добу: де атакували окупанти
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

США виділили Україні $3,4 млрд прямої бюджетної підтримки

ЕКОНОМІКА

На росії заявляють про атаку на нафтопровід «Дружба» – соцмережі

ВІЙНА

США виділяють Україні $2,5 мільярда на оборону: Байден підтвердив подальшу підтримку

ВАЖЛИВО

Важлива угода: США виділять Україні $15 мільярдів

ВАЖЛИВО

Міністра закордонних справ України зустрівся з новим лідером Сирії

ВАЖЛИВО

Молдова готується до націоналізації активів Газпрому

ПОЛІТИКА

У Херсоні російські загарбники атакували комунальників

ВІЙНА

186 бойових зіткнень за добу: де атакували окупанти

ПОДІЇ

На фронті відбулося 171 бойове зіткнення, найгарячіше на Покровському і Курахівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Окупанти здійснили 133 атаки на різних напрямках: де найгарячіше

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип