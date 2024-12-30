Забруднення від аварії російських танкерів: ситуація на узбережжі Анапи та Криму

Після аварії російських танкерів у Керченській протоці на пляжах Анапи знову зафіксували викиди мазуту. На окремих ділянках узбережжя працівники місцевих органів, рятувальники та добровольці продовжують усувати забруднення, яке проявляється у вигляді невеликих пластів. Про це інформують російські ЗМІ станом на понеділок, 30 грудня.

За даними оперативного штабу Краснодарського краю рф, нових викидів мазуту в Темрюкському районі Кубані наразі не виявлено. Водночас ситуація залишається складною: нафтопродукти рухаються в північно-західному напрямку, створюючи загрозу для південного узбережжя Криму.

У Криму, на березі Коктебельської бухти, мешканці самоорганізувалися для ліквідації наслідків забруднення. За офіційними даними, зібрано та вивезено понад 226 тонн забрудненого ґрунту. Через масштабний розлив мазуту на півострові діє режим техногенної надзвичайної ситуації. Цю інформацію повідомило видання «Крим. Реалії».

Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук раніше заявила, що збитки від катастрофи двох танкерів у Керченській затоці можуть сягати 14 мільярдів доларів.

Також шостий президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, наголосивши, що російські танкери несуть повномасштабну загрозу як через фінансування війни, так і через шкоду довкіллю. За його словами, «володимир путін нічого не робить із наслідками катастрофи танкерів – мазутом у Чорному морі. Його цікавлять лише “орєшнікі” та інше божевілля».

Нагадаємо, після катастрофи російських танкерів, мазут прибило до узбережжя Краснодарського краю, де пляжі почорніли від забруднення.