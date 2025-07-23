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Аварія Mirage-2000: пілот уникнув жертв, катапультувався

Денис Молотов
Денис Молотов
Аварія Mirage-2000: пілот уникнув жертв, катапультувався

Під час аварії винищувача Mirage-2000, що сталася у вівторок, 22 липня, пілот зумів відвести літак від населеного пункту, запобігши жертвам серед мирного населення. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, врятувати саму машину вже було неможливо, однак льотчик професійно спрацював у критичній ситуації:

📢 «Пілот Mirage-2000 грамотно спрацював. Він зробив усе можливе, щоб направити борт подалі від населеного пункту», — сказав Ігнат.

Речник підкреслив, що такі інциденти трапляються в практиці військової авіації навіть у найрозвиненіших країнах, і закликав утриматися від спекуляцій та поспішних висновків.

📢 «Головне — пілот живий, здоровий і ніхто на землі не постраждав», — наголосив він.

Що відомо про місце аварії

Хоча офіційне місце падіння не розголошується, Telegram-канали вказують, що інцидент стався поблизу Луцька. Очевидці розповідають, що перед катастрофою літак раптово втратив висоту й нахилився на бік.

☝️ Нагадаємо

Літак виконував навчально-бойове завдання, коли на борту сталася технічна несправність. Пілот вчасно катапультувався, йому надано медичну допомогу.

Нагадаємо, перші французькі винищувачі Mirage-2000 прибули в Україну на початку лютого 2025 року в рамках оборонної підтримки з боку Франції.

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