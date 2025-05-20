Вівторок, 20 Травня, 2025
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Росіяни вдарили по точці видачі гуманітарної допомоги на Сумщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Росіяни вдарили по точці видачі гуманітарної допомоги на Сумщині

У вівторок, 20 травня, російський безпілотник атакував населений пункт Велика Писарівка в Сумській області під час видачі гуманітарної допомоги. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, близько 11:00 дрон армії рф вдарив по місцю, де зібралися цивільні мешканці для отримання гуманітарної допомоги. Унаслідок атаки двоє людей зазнали поранень.

📢 «57-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано. Іще одному 51-річному чоловікові надано медичну допомогу без госпіталізації», — зазначили в прокуратурі.

Досудове розслідування ведеться за статтею про воєнні злочини, що передбачає відповідальність за порушення законів та звичаїв війни.

📌 Населений пункт Велика Писарівка входить до Охтирського району, який регулярно зазнає обстрілів та атак з боку армії рф.

☝️ Нагадаємо, раніше російські війська обстріляли гідротехнічні споруди у Великописарівській громаді. За повідомленням місцевої влади, об’єкти зазнали пошкоджень, однак підтоплень навколишніх населених пунктів наразі не зафіксовано.

❗Через небезпеку для цивільного населення в Сумській області вже оголошено евакуацію понад 86 тисяч жителів із 202 населених пунктів. Станом на сьогодні евакуйовано понад 52 тисячі людей.

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