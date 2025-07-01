Вибухи у Луганську: палала нафтобаза та об’єкти логістики рф

У ніч на понеділок, 1 липня, тимчасово окупований Луганськ зазнав повітряної атаки безпілотників. У кількох районах міста сталися вибухи й спалахнули масштабні пожежі. У мережі поширюються відео з місця подій, де видно вогонь і густий дим.

🔻 За повідомленнями російських джерел, атака дронів у Луганську спричинила серйозні пошкодження, зокрема пожежу на нафтобазі, яка спалахнула внаслідок прямого влучання. Відразу після інциденту окупаційна влада заявила про «прильоти» в межах міста.

Безпілотники пролетіли також через інші населені пункти на тимчасово окупованій території. Зокрема через Антрацит і Хрустальне, що залишаються під окупацією рф із 2014 року.

📢 Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував ситуацію в Telegram, зауваживши: «Логістика росіян в тимчасово окупованому Луганську палає».

☝️ Нагадаємо, кілька тижнів тому український Генштаб заявляв про успішне ураження об’єкта військово-промислового комплексу рф під Москвою. А за кілька днів до цього у російській столиці в усіх аеропортах було оголошено план «ковьор» — спеціальний режим, який вводиться у разі повітряної загрози.

Також раніше, Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність чергового колаборанта, який займає керівну посаду в незаконному уряді так званої «лнр». За даними слідства, зловмисник обіймає роль «міністра лнр» з питань транспорту та інфраструктури.