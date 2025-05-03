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Вперше у світі морський дрон України знищив російський Су-30

Денис Молотов
Денис Молотов
Вперше у світі морський дрон України знищив російський Су-30

У п’ятницю, 2 травня, українські сили оборони провели унікальну спецоперацію. У результаті успішної роботи біля Новоросійська в Чорному морі було знищено російський винищувач Су-30. Про це офіційно повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України у своєму Telegram-каналі та офіційному сайті в суботу, 3 травня.

Було оприлюднено також відео атаки.

📢 «Спецпідрозділом ГУР МО України у взаємодії з СБУ та Силами оборони України у Чорному морі ліквідовано російський Су-30. Це перше у світі знищення бойового літака морським дроном», — наголошується в повідомленні.

☝️ За даними ГУР, удар по ворожому літаку здійснили воїни спецпідрозділу Group 13 за допомогою ракети, інтегрованої у безпілотну морську платформу Magura V5.

Цей дрон, розроблений українськими фахівцями, уже неодноразово демонстрував свою ефективність у бойових умовах. Однак ураження ним повітряної цілі такого типу відбулося вперше не лише в Україні, а й у світі.

📌 Водночас у Міністерстві цифрової трансформації нагадали, що український кластер з розвитку військових технологій Brave1 працює над іншими інноваційними розробками. Однією з них є секретний безпілотник Катран, здатний знищувати цілі не лише на морі чи суші, а й у повітрі.

👉 Також нагадаємо, що в ніч проти 3 травня на росії поскаржились про атаку дронів на кілька об’єктів у Краснодарському краї. У соцмережах з’явилися численні відео, на яких видно, як безпілотники після дії систем РЕБ втрачають керування та врізаються в житлові багатоповерхівки.

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