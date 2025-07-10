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Атака на Київ: зруйнована амбулаторія, 2 загиблих і 16 поранених

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на Київ: зруйнована амбулаторія, 2 загиблих і 16 поранених

У ніч проти четверга, 10 липня, внаслідок масованої російської атаки на Київ значних пошкоджень зазнала інфраструктура столиці. Зокрема, майже повністю зруйнована амбулаторія в Подільському районі.

📢 «У Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги №1», повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

За наявною інформацією, в результаті нічного удару загинуло двоє людей, ще 16 отримали поранення. У столиці пошкоджено об’єкти медичної, житлової, освітньої, торговельної та транспортної інфраструктури в восьми районах.

📢 «Наразі вже 16 постраждалих у столиці внаслідок масованої атаки ворога. 10 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці або амбулаторно», – зазначив Кличко.

☝️ росія атакувала місто комбіновано — безпілотниками та ракетами, що летіли в різних напрямках. Зафіксовані вибухи, пожежі та підвищений рівень задимленості.

Через атаку на Київ відреагував і шостий президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, він проведе переговори з міжнародними партнерами щодо додаткового фінансування виробництва дронів-перехоплювачів та постачання засобів протиповітряної оборони.

👉 Нагадаємо, нічна атака стала продовженням хвилі посилених російських ударів по українських мирних містах. Росіяни продовжують вбивати цивільних та знищувати критичну інфраструктуру.

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