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Атака дронів на Слов’янськ: поранено людину, руйнування інфраструктури

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака дронів на Слов’янськ: поранено людину, руйнування інфраструктури

У промисловій зоні Слов’янська на Донеччині внаслідок атаки шістьох ворожих безпілотників (БпЛА) поранення дістала одна людина, а вогонь охопив десятки об’єктів інфраструктури. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) у вівторок, 15 квітня.

📢 «Виникла пожежа в будівлі СТО та поруч розташованій складській споруді. Понад три години знадобилося рятувальникам, аби приборкати займання на площі 100 кв.м», — ідеться в офіційному зведенні ДСНС.

За оновленими даними, вогнеборці ліквідували також загоряння будівлі СТО та шести транспортних засобів на загальній площі 500 квадратних метрів. Рятувальникам довелося працювати в складних умовах через масштабні руйнування після удару.

📢 «Поранена одна людина. Пошкоджені будівлі автомийки, СТО, 18 автівок і 5 промислових споруд!» — резюмували в ДСНС.

☝️ Нагадаємо, що вночі 7 березня російські війська обстріляли Краматорськ, унаслідок чого поранення дістала дитина. Тоді під удар потрапили приватний сектор і об’єкти міської інфраструктури.

📌 Також відомо, що увечері в понеділок та вночі у вівторок російські агресори здійснили масштабну атаку дронів і ракети по території України. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України 15 квітня. Згідно з офіційним зведенням, ворог запустив:

  • одну балістичну ракету типу «Іскандер-М/KN-23» із території Курської області,
  • 52 ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотники-імітатори різних типів.

Відбиття повітряної атаки забезпечували підрозділи авіації, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та сили радіоелектронної боротьби.

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