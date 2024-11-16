8 років ув’язнення заочно отримав ексчиновник з Луганщини

Колишній заступник мера Попасної отримав судовий вирок за співпрацю з окупаційною владою. Як з’ясувала Служба безпеки України, навесні 2022 року, коли місто перебувало під штурмом російських загарбників, ексчиновник, відомий своїми проросійськими поглядами та належністю до партії регіонів, свідомо відмовився від евакуації. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Після того, як Попасна опинилася під окупацією, він добровільно погодився працювати на загарбників і в липні обійняв посаду заступника голови так званої «адміністрації Попаснянського району лнр».

Свої обов’язки на цій посаді він виконував до кінця серпня того ж року, після чого перейшов на роботу в «адміністрацію Первомайського району». Оскільки Попасна була повністю зруйнована, російські окупанти ліквідували свій «орган влади» в місті.

Суд визнав його винним у колабораціонізмі за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Як покарання йому призначено 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна на користь держави.

Наразі ексчиновник оголошений у розшук. Термін відбування покарання злочинцю почне обчислюватися з моменту його затримання.

Розслідування проводило Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру в колабораційній діяльності ворожому поплічнику. Цей злочинець брав участь у роботі так званої «виборчої комісії лнр» і займався підготовкою та проведенням «виборів путіна» на окупованій території (ТОТ) Луганщини.