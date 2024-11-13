Повідомлено про підозру організатору псевдовиборів на ТОТ Луганщини

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру в колабораційній діяльності ворожому поплічнику. Цей злочинець брав участь у роботі так званої «виборчої комісії лнр» і займався підготовкою та проведенням «виборів путіна» на окупованій території (ТОТ) Луганщини. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Як зазначають у СБУ, «виборчком лнр» є нелегітимним органом. Його було створено для організації, підготовки та проведення фейкових «референдумів» та «виборів» на тимчасово окупованих територіях (ТОТ Луганщини) у вигідному для кремля ключі. Діяльність цього органу контролюється ЦВК рф і представниками адміністрації президента росії.

У березні 2023 року фігурант, разом з іншими 11 членами «виборчої комісії лнр», організував та провів на Луганщині так звані «вибори президента рф» згідно з російським законодавством. Після проведення «волевиявлення» всі учасники підписали протокол, де було підтверджено «перемогу» російського диктатора.

За інформацією правоохоронців, цей мешканець Луганська співпрацює з російською владою ще до часів повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну. Він був залучений до діяльності у фейковому «міністерстві закордонних справ лнр», у пропагандистському проєкті «не забудем, не простим» й мав роль «помічника радника глави лнр».

У лютому 2023 року пасічник своїм «наказом» призначив його членом так званої «виборчої комісії лнр» з правом вирішального голосу. Згодом його висунула російська партія «зелена альтернатива».

Колаборанту оголошено підозру за статтею 111-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за колабораційну діяльність. Наразі співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури проводять слідчі дії.