Середа, 7 Серпня, 2024
22.1 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИСУСПІЛЬСТВО48 чоловіків у кузові вантажівки планували втекти з України
СУСПІЛЬСТВО

48 чоловіків у кузові вантажівки планували втекти з України

Денис Молотов
Денис Молотов
48 чоловіків планували втекти з України
48 чоловіків затримано при спробі перетину державного кордону

В Одеській області, неподалік державного кордону, було виявлено вантажівку з 48 військовозобов’язаними чоловіками, які планували втекти з України шляхом незаконного перетину державного кордону. Про це повідомляє Національна поліція. Також про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України в середу, 7 серпня.

48 українців у кузові КАМАЗу
Вантажівка з 48 військовозобов’язаними чоловіками

За даними правоохоронців, кожне місце у вантажівці коштувало 150 тисяч гривень. Водій мав перевезти чоловіків до Придністров’я. На всіх затриманих складені адміністративні протоколи.

Поліцейські встановили місце та дату імовірного перетину, відтак 6 серпня спільно з прикордонниками провели заходи із затримання чоловіків.

«Заблокували незаконний канал переправлення осіб, що підлягають мобілізації, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції. Як встановили поліцейські, зловмисники підшукували “клієнтів” через створену групу в Telegram-каналі. Обіцяли охочим виїхати за межі країни організувавши для них “міграційне вікно”», – йдеться у повідомленні.

Затримані чоловіки проходили інструктаж, де їм роз’яснювали спосіб оплати, день та місце збору в Одеській області. Зазвичай, кордон вони перетинали групами.

Поліція виявила місце та дату запланованого перетину. Так, 6 серпня разом з прикордонниками затримала порушників біля державного кордону. У вантажівці КАМАЗ під тентом знаходилося 48 чоловіків віком від 21 до 48 років з різних регіонів. «КАМАЗ-рукавичку» – вилучили, слідство – триває.

КАМАЗ із 48 чоловіками у кузоаі
Вантажівка з 48 військовозобов’язаними чоловіками

Правоохоронці склали на порушників протоколи за ч. 2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Також за ч. 1 ст. 202 202 (Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду – виїзду) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі тривають подальші заходи для виявлення організаторів цього нелегального каналу втечі з України та всіх інших причетних осіб.

👉 Нагадаємо, раніше прикордонники повідомляли, що знайшли чергове тіло чоловіка на березі Тиси.

Попередня стаття
Генштаб: уже 54 бої на фронті, ворог активізував авіацію біля прикордоння Сумщини
Наступна стаття
Здійснюється евакуація жителів з населених пунктів на Сумщині
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Армія працює. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

ВІЙНА

Археологи виявили грецьку старовинну мозаїчну підлогу

СУСПІЛЬСТВО

Грошова допомога родинам військових з Лисичанська до 1 вересня

ЛУГАНЩИНА

Здійснюється евакуація жителів з населених пунктів на Сумщині

ВІЙНА

Генштаб: уже 54 бої на фронті, ворог активізував авіацію біля прикордоння Сумщини

ПОДІЇ

Ситуація у курській області: росЗМІ пишуть про захоплення ЗСУ населеного пункту суджа

ПОДІЇ

На Івано-Франківщині від 25% до 90% дітей не зможуть навчатися у школах очно через відсутність укриттів

ПОДІЇ

Відео знищеного російського Су-34 у Морозовську – соцмережі

ВІЙНА

Поява F-16 в Україні може потягти за собою створення нових підприємств з обслуговування – експерт

ПОДІЇ

Підписано закони про продовження мобілізації та воєнного стану

ВЛАДА
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: [email protected]

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"