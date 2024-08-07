48 чоловіків у кузові вантажівки планували втекти з України

В Одеській області, неподалік державного кордону, було виявлено вантажівку з 48 військовозобов’язаними чоловіками, які планували втекти з України шляхом незаконного перетину державного кордону. Про це повідомляє Національна поліція. Також про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України в середу, 7 серпня.

За даними правоохоронців, кожне місце у вантажівці коштувало 150 тисяч гривень. Водій мав перевезти чоловіків до Придністров’я. На всіх затриманих складені адміністративні протоколи.

Поліцейські встановили місце та дату імовірного перетину, відтак 6 серпня спільно з прикордонниками провели заходи із затримання чоловіків.

«Заблокували незаконний канал переправлення осіб, що підлягають мобілізації, оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції. Як встановили поліцейські, зловмисники підшукували “клієнтів” через створену групу в Telegram-каналі. Обіцяли охочим виїхати за межі країни організувавши для них “міграційне вікно”», – йдеться у повідомленні.

Затримані чоловіки проходили інструктаж, де їм роз’яснювали спосіб оплати, день та місце збору в Одеській області. Зазвичай, кордон вони перетинали групами.

Поліція виявила місце та дату запланованого перетину. Так, 6 серпня разом з прикордонниками затримала порушників біля державного кордону. У вантажівці КАМАЗ під тентом знаходилося 48 чоловіків віком від 21 до 48 років з різних регіонів. «КАМАЗ-рукавичку» – вилучили, слідство – триває.

Правоохоронці склали на порушників протоколи за ч. 2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Також за ч. 1 ст. 202 202 (Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду – виїзду) кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі тривають подальші заходи для виявлення організаторів цього нелегального каналу втечі з України та всіх інших причетних осіб.

👉 Нагадаємо, раніше прикордонники повідомляли, що знайшли чергове тіло чоловіка на березі Тиси.