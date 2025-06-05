Четвер, 5 Червня, 2025
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ЗСУ вдарили по «Іскандерах» у Брянській області на росії

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗСУ вдарили по «Іскандерах» у Брянській області на росії

Українські військові 5 червня завдали точного удару по ворожому підрозділу ракетних комплексів (ОТРК) “Іскандер”, який готував атаку з території росії. Про це повідомив Генштаб ЗСУ та оприлюднив відповідне відео.

📢 «Підрозділи Збройних Сил України у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими компонентами Сил оборони нанесли ракетний удар по району зосередження оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) “Іскандер” російської армії», – повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Мішенню став підрозділ 26 ракетної бригади рф, розташований поблизу міста Клінци Брянської області. Саме звідти, за попередніми даними, ворог готував пуск ракет по одному з українських населених пунктів, імовірно по Києву.

💥 Внаслідок удару:

      • Одна російська пускова установка «Іскандер» знищена в результаті детонації;
      • Ще дві – ймовірно отримали суттєві пошкодження.

🔍 У Генштабі уточнюють, що результати ураження наразі перевіряються.

☝️ У попередні дні повідомлялось про інші точкові успішні удари ЗСУ. Так, знищено реактивну систему залпового вогню «Град», завантажену 40 ракетами.

📈 Станом на 5 червня загальні втрати російської армії за період повномасштабної війни, за оцінками ЗСУ, склали близько 992 750 військовослужбовців, з яких 930 – лише за останню добу.

👉 Також раніше стало відомо, що в ніч на четвер, 5 червня, росія здійснила масовану атаку дронами та ракетою по території України. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ворог запустив 103 безпілотники різних типів та одну балістичну ракету типу Іскандер-М/KN-23.

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