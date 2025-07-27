ЗСУ нейтралізували ще одного російського командира

Українські сили оборони успішно ліквідували високопоставленого офіцера російської окупаційної армії. Він керував наступальними діями на одному з напрямків у Харківській області. Про це 26 липня повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця».

Згідно з отриманою інформацією, в результаті бойових дій було знищено полковника лебедєва – командира 83-го мотострілецького полку, що входить до складу 69-ї мотострілецької дивізії ЗС рф. Саме він очолював штурмові операції окупантів на Великобурлуцькому напрямку.

📢 «За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку», – йдеться в повідомленні.

❌ Це не перший випадок точкової ліквідації ворожих командирів, яка послаблює бойові можливості загарбницької армії рф. Зокрема, на початку липня Збройні сили України знищили командний склад 155-ї окремої бригади морської піхоти, що входить до складу Тихоокеанського флоту росії. Тоді також загинув генерал-майор михайло гудков – колишній командир цієї бригади та на той момент заступник головнокомандувача ВМФ рф.

❌ За короткий час на російській Чувашії остаточно перестав існувати командир 155 бригади морської піхоти ЗС рф, полковник сергій ільїн.

❌ Крім того, ще одна успішна операція ЗСУ відбулася 30 червня у тимчасово окупованому Донецьку. Внаслідок прицільного ракетного удару було ліквідовано полковника руслана горячкіна, який обіймав посаду начальника штабу 8-ї гвардійської армії росії.

Українські військові продовжують завдавати точкових ударів по командних структурах противника, знижуючи ефективність його наступальних дій. Ліквідація ворожих командирів позначається на оперативному управлінні підрозділами та сприяє дестабілізації наступальних планів противника на окремих напрямках.