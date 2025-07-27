Неділя, 27 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

ЗСУ нейтралізували ще одного російського командира

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗСУ нейтралізували ще одного російського командира

Українські сили оборони успішно ліквідували високопоставленого офіцера російської окупаційної армії. Він керував наступальними діями на одному з напрямків у Харківській області. Про це 26 липня повідомило оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) «Хортиця».

Згідно з отриманою інформацією, в результаті бойових дій було знищено полковника лебедєва – командира 83-го мотострілецького полку, що входить до складу 69-ї мотострілецької дивізії ЗС рф. Саме він очолював штурмові операції окупантів на Великобурлуцькому напрямку.

📢 «За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку», – йдеться в повідомленні.

❌ Це не перший випадок точкової ліквідації ворожих командирів, яка послаблює бойові можливості загарбницької армії рф. Зокрема, на початку липня Збройні сили України знищили командний склад 155-ї окремої бригади морської піхоти, що входить до складу Тихоокеанського флоту росії. Тоді також загинув генерал-майор михайло гудков – колишній командир цієї бригади та на той момент заступник головнокомандувача ВМФ рф.

❌ За короткий час на російській Чувашії остаточно перестав існувати командир 155 бригади морської піхоти ЗС рф, полковник сергій ільїн.

❌ Крім того, ще одна успішна операція ЗСУ відбулася 30 червня у тимчасово окупованому Донецьку. Внаслідок прицільного ракетного удару було ліквідовано полковника руслана горячкіна, який обіймав посаду начальника штабу 8-ї гвардійської армії росії.

Українські військові продовжують завдавати точкових ударів по командних структурах противника, знижуючи ефективність його наступальних дій. Ліквідація ворожих командирів позначається на оперативному управлінні підрозділами та сприяє дестабілізації наступальних планів противника на окремих напрямках.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Аварія Mirage-2000: пілот уникнув жертв, катапультувався

ВАЖЛИВО

Рютте: НАТО має купувати більше зброї у США для ЗСУ

ВАЖЛИВО

Фейк: Рустем Умєров не став послом України у США через американське громадянство

СТОПФЕЙК

На Покровський напрямок сьогодні припала понад чверть усіх боїв – Генштаб

ВІЙНА

Фронт 20 липня: 122 бойові зіткнення та значні втрати ворога – Генштаб

ВІЙНА

Вашингтон натякає на нову сторінку у відносинах з Пекіном

ПОЛІТИКА

На Львівщині чиновницю викрили на розкраданні 2 млн грн

КРИМІНАЛ

Німеччина вже передала Україні понад 60 Gepard і готує нову IRIS-T

ПОДІЇ

Понад чверть зі 154 боїв – на одному напрямку: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Вілл Сміт продає майно через фінансову кризу та особисті труднощі – ЗМІ

ПОДІЇ

Атаки на Дніпропетровщину: пожежі, руйнування інфраструктури

ВІЙНА

Миколаїв під обстрілом: безпілотники влучили по підприємствах

ВІЙНА

Харків під авіаударом: зруйновані будинки, поранені діти

ВАЖЛИВО

Черговий удар дронів по логістиці рф: зупинились потяги

ВІЙНА

США все ще ведуть перемовини щодо Patriot для України

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"