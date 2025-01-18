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Зрадникам, що служать ворогу в «Луганській митниці», загрожує ув’язнення

Денис Молотов
Денис Молотов
Зрадникам, що служать ворогу в «Луганській митниці», загрожує ув’язнення

Служба безпеки України зібрала доказову базу щодо причетності колаборантів у співпраці з окупаційним режимом в рамках діяльності незаконної «Луганської митниці», яка підпорядковується «південному митному управлінню фтс рф». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Так, за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України повідомлено про підозру мешканці тимчасово окупованого Суходільська. У липні 2024 року вона зайняла посаду «начальника відділу адміністративних розслідувань».

Раніше підозрювана працювала в судовій системі України, але після 2014 року перейшла на бік агресора та стала «суддею» у так званій «лнр». Наразі вона забезпечує надходження митних платежів, які використовуються на потреби окупаційного режиму.

Іншою підозрюваною виявилася колишня «кореспондентка офіційного сайту державного митного комітету лнр». У квітні 2023 року її призначено «прессекретарем Луганської митниці», і вона активно підтримує інформаційну політику агресора.

Крім того, СБУ передала до суду матеріали щодо начальника «митного посту Антрацитівський». Цей колаборант з 2022 року очолює вказану структуру, виконуючи завдання з реалізації митної політики окупантів.

За добровільне зайняття посад у незаконних органах, створених на тимчасово окупованих територіях, підозрюваним загрожує до 15 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Зрадникам, що служать ворогу в «Луганській митниці», загрожує ув’язнення

Розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Служба безпеки України зафіксувала протиправну діяльність колишнього начальника Сватівського моторвагонного депо. Воно входить до складу регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця». За даними слідства, дана особа, починаючи з весни 2022 року, активно співпрацює з російськими окупантами.

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