Четвер, 16 Січня, 2025
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Повідомлено про підозру «начальника» Сватівського депо на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
«Начальника» Сватівського депо на Луганщині повідомлено про підозру

Служба безпеки України зафіксувала протиправну діяльність колишнього начальника Сватівського моторвагонного депо. Воно входить до складу регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця». За даними слідства, дана особа, починаючи з весни 2022 року, активно співпрацює з російськими окупантами. Зловмисник допомагає їм ремонтувати рухомий склад та військову техніку ворожої армії. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Як стало відомо, зловмисник добровільно погодився на співпрацю з російськими загарбниками, за що отримав посаду начальника локомотивного депо станції Сватове в так званій “гуп лнр «Луганская железная дорога»”.

У межах своєї нової «посади» фігурант організував ремонт силами підлеглих працівників танкових двигунів, КамАЗів та тепловозів, які використовуються російською армією для забезпечення військових потреб. Крім того, в ангарах депо він забезпечив зберігання вагонів, завантажених боєприпасами.

У 2022 році цей злочинець провів інвентаризацію майна «Укрзалізниці» та передав окупаційній адміністрації 850 об’єктів (активів та інших цінностей), оцінених у 7,2 млрд гривень. Крім того, він активно проводив у колективі «пропагандистську агітаційну роботу», закликаючи працівників підтримувати окупантів і поширюючи фейкову інформацію про Україну, вигідну російським наративам.

За свої дії підозрюваний отримав повідомлення про підозру відповідно до ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. У разі доведення провини, зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Начальника» Сватівського депо на Луганщині повідомлено про підозру

Наразі тривають оперативні й слідчі заходи. Їх здійснюють співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також УСБУ в Закарпатській області. Процесуальне керівництво у справі здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Служба безпеки України оголосила підозру у скоєнні воєнного злочину так званому керівнику «військового комісаріату лнр по м. Ровеньки», який протягом восьми років займався комплектуванням незаконних збройних формувань «лнр».

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