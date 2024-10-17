ЗМІ повідомляють про знищення лідера терористів ХАМАС Сінвара

Ізраїльські військові повідомили про знищення одного з лідерів ХАМАС Ях’ї Сінвара в ході операції в секторі Газа. За даними Sky News, арабські джерела також підтвердили його загибель.

В офіційному повідомленні Армії оборони Ізраїлю зазначається, що на цей час ще не вдалося остаточно підтвердити особи трьох людей, загиблих під час операції. Однак припускається, що серед них був Сінвар, який обіймав ключову позицію в ХАМАС після загибелі Ісмаїла Ханії в липні.

Журналіст Барак Равід з Axios заявив, що троє ізраїльських посадовців підтвердили належність одного з тіл до Сінвара. Цю інформацію також підтвердили арабські урядові представники. Наразі останки тіла лідера ХАМАС направлені до лабораторії, де їх порівняють з ДНК, взятою у Сінвара під час його тривалого перебування у в’язниці в Ізраїлі.

Ізраїльські військові додатково повідомили, що ліквідацію Сінвара здійснив боєць підрозділу Біслах 17, який проходить підготовку на командирському курсі.

За даними місцевих ЗМІ, Сінвар, імовірно, переховувався у підземних тунелях Гази після того, як бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю.

☝️ Нагадаємо, раніше зазначалось, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила ліквідацію лідера терористичного руху «Хезболла» Хасана Насралли на території Лівану.