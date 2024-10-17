Четвер, 17 Жовтня, 2024
9.8 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИПОДІЇЗМІ повідомляють про знищення лідера терористів ХАМАС Сінвара
ПОДІЇ

ЗМІ повідомляють про знищення лідера терористів ХАМАС Сінвара

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗМІ повідомляють про знищення лідера терористів ХАМАС Сінвара

Ізраїльські військові повідомили про знищення одного з лідерів ХАМАС Ях’ї Сінвара в ході операції в секторі Газа. За даними Sky News, арабські джерела також підтвердили його загибель.

В офіційному повідомленні Армії оборони Ізраїлю зазначається, що на цей час ще не вдалося остаточно підтвердити особи трьох людей, загиблих під час операції. Однак припускається, що серед них був Сінвар, який обіймав ключову позицію в ХАМАС після загибелі Ісмаїла Ханії в липні.

ЗМІ повідомляють про знищення лідера терористів ХАМАС Сінвара

Журналіст Барак Равід з Axios заявив, що троє ізраїльських посадовців підтвердили належність одного з тіл до Сінвара. Цю інформацію також підтвердили арабські урядові представники. Наразі останки тіла лідера ХАМАС направлені до лабораторії, де їх порівняють з ДНК, взятою у Сінвара під час його тривалого перебування у в’язниці в Ізраїлі.

Ізраїльські військові додатково повідомили, що ліквідацію Сінвара здійснив боєць підрозділу Біслах 17, який проходить підготовку на командирському курсі.

ЗМІ повідомляють про знищення лідера терористів ХАМАС Сінвара

За даними місцевих ЗМІ, Сінвар, імовірно, переховувався у підземних тунелях Гази після того, як бойовики ХАМАСу вторглися на територію Ізраїлю.

☝️ Нагадаємо, раніше зазначалось, що армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила ліквідацію лідера терористичного руху «Хезболла» Хасана Насралли на території Лівану.

Попередня стаття
Голова партії Олена Шуляк: Після перемоги ветеранам необхідно дати всебічну можливість продовжувати військову кар’єру
Наступна стаття
50 прокурорів «інвалідів»: звільнено головного прокурора Хмельниччини
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

50 прокурорів «інвалідів»: звільнено головного прокурора Хмельниччини

КРИМІНАЛ

Голова партії Олена Шуляк: Після перемоги ветеранам необхідно дати всебічну можливість продовжувати військову кар’єру

ВЛАДА

Будівельник застосував балончик газу проти обличчя особи з ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Північна Корея готує свій контингент для війни в Україні – Зеленський

ПОЛІТИКА

На Покровському напрямку в районах п’яти населених пунктів точаться запеклі бої – Генштаб

ПОДІЇ

План перемоги України привітали очільники Міноборони низки країн НАТО

ПОДІЇ

Хакери з Півничної Кореї вкрали $3 млрд криптовалюти

ТЕХНОЛОГІЇ

Митницю «перезавантажують»: президент підписав закон

ВЛАДА

План перемоги та Зеленський на засіданні Європейської Ради в Брюсселі

ВАЖЛИВО

19 чоловіків затримали при спробі втекти з України до Молдови

СУСПІЛЬСТВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ