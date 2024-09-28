Ізраїль повідомив про ліквідацію лідера руху «Хезболла» Насралли

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила ліквідацію лідера терористичного руху «Хезболла» Хасана Насралли на території Лівану. Про це повідомила пресслужба ізраїльських військових у суботу, 28 вересня.

📢 «27 вересня 2024 року, Хасан Насралла, лідер терористичної організації Хезболла та один із її засновників, був ліквідований ЦАХАЛом разом з Алі Каркі, командувачем Південного фронту Хезболли, та іншими командирами», – зазначено у повідомленні.

Як стало відомо, авіаудар був здійснений після отримання розвідданих. Винищувачі цілеспрямовано вразили підземний штаб «Хезболли», розташований під житловим будинком під землею у районі Дахієх, Бейрут.

📢 «Удар було завдано в той час, коли вищий командний склад Хезболли діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль», – повідомили представники армії.

Раніше у мережі з’явилося відео ударів по об’єктах у Бейруті, де, за даними ізраїльських ЗМІ, загинув Насралла. Проте джерела, наближені до руху «Хезболла», заперечували ліквідацію їх лідера, та заявили що він залишився живим.

👉 Нагадаємо, що ізраїльська армія цього тижня розпочала масштабну операцію, спрямовану на удари по позиціях «Хезболли» в Лівані. Бойовики терористичного руху продовжують ракетний обстріл ізраїльських територій.