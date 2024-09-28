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Ізраїль повідомив про ліквідацію лідера руху «Хезболла» Насралли

Денис Молотов
Денис Молотов
Ізраїль повідомив про ліквідацію лідера руху «Хезболла» Насралли

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила ліквідацію лідера терористичного руху «Хезболла» Хасана Насралли на території Лівану. Про це повідомила пресслужба ізраїльських військових у суботу, 28 вересня.

📢 «27 вересня 2024 року, Хасан Насралла, лідер терористичної організації Хезболла та один із її засновників, був ліквідований ЦАХАЛом разом з Алі Каркі, командувачем Південного фронту Хезболли, та іншими командирами», – зазначено у повідомленні.

Як стало відомо, авіаудар був здійснений після отримання розвідданих. Винищувачі цілеспрямовано вразили підземний штаб «Хезболли», розташований під житловим будинком під землею у районі Дахієх, Бейрут.

📢 «Удар було завдано в той час, коли вищий командний склад Хезболли діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль», – повідомили представники армії.

Раніше у мережі з’явилося відео ударів по об’єктах у Бейруті, де, за даними ізраїльських ЗМІ, загинув Насралла. Проте джерела, наближені до руху «Хезболла», заперечували ліквідацію їх лідера, та заявили що він залишився живим.

👉 Нагадаємо, що ізраїльська армія цього тижня розпочала масштабну операцію, спрямовану на удари по позиціях «Хезболли» в Лівані. Бойовики терористичного руху продовжують ракетний обстріл ізраїльських територій.

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