Зеленський розповів про закінчення війни

Україна має докласти максимум зусиль для завершення війни дипломатичним шляхом у 2025 році. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Українському радіо, оприлюдненому у суботу, 16 листопада.

📢 «З нашого боку ми маємо зробити все, щоб наступного року ця війна закінчилася. Дипломатичним шляхом закінчилася. І це, я вважаю, дуже важливо», – наголосив глава держави.

Позиція на переговорах

Також шостий президент підкреслив, що Україна повинна мати сильну позицію на можливих переговорах із росією, щоб не бути наодинці з країною-агресором.

📢 «Які можуть бути перемовини з вбивцею. Якщо ми говоримо просто з путіним, просто з вбивцею, ми в тих умовах, в яких ми зараз, не посилені деякими елементами важливими, то це на вході програшний статус перемовин для України», – зазначив Зеленський. Він додав, що у слабкій ситуації вести переговори недоцільно. «В слабкій ситуації нема що робити на цих переговорах».

Роль США

Зеленський також наголосив на значенні позиції новообраного президента США Дональда Трампа щодо підтримки України. Він підкреслив, що зараз Сполучені Штати на боці України.

За його словами, важливо, щоб США продовжували визнавати Україну жертвою, а росію – агресором і порушником міжнародного права. Це має стати одним із ключових пунктів на початку будь-яких переговорів.

Контекст

☝️ Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявляв, що війна може завершитися швидше за адміністрації Дональда Трампа. Сам Трамп напередодні заявив, що його команда планує зосередитися на припиненні війни росії проти України.

📌 Також раніше було повідомлено, що Тимчасова спеціальна слідча комісія (ТСК) Верховної Ради рекомендує розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Пропонується створити з їхніх працівників понад 10 повноцінних бригад та направити їхніх працівників до виконання бойових завдань.