Зеленський підписав закон про захист держінформації

Шостий президент України Володимир Зеленський 17 квітня підписав закон № 4336-IX, спрямований на посилення захисту держінформації та кібербезпеки. Про це повідомила пресслужба Верховної Ради у четвер, 17 квітня.

📢 «Президент підписав Закон про захист інформації та кіберзахист державних інформаційних ресурсів (№ 4336-IX)», — зазначається в офіційному повідомленні.

Згідно з текстом закону, в Україні буде створено національну систему реагування на кіберінциденти, кібератаки та загрози в інформаційному просторі. Також передбачено впровадження державної системи обміну даними про кіберзагрози.

Ще одним важливим нововведенням є введення штатних посад фахівців з кібербезпеки у державних органах та на об’єктах критичної інфраструктури. Це має посилити здатність державних установ оперативно реагувати на кібератаки та інші загрози інформаційного характеру.

☝️ Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила цей закон 27 березня — як відповідь на зростання загроз в інформаційній та кіберсфері. Документ визначає правові засади функціонування механізмів державного кіберзахисту.

📌 Раніше урядова команда CERT-UA повідомляла про нові випадки цільових кібератак, спрямованих проти співробітників оборонно-промислових підприємств та представників Сил оборони України. Зловмисники використовували фішингові листи та шкідливе програмне забезпечення з метою викрадення даних.

📌 Також стало відомо, що шостий президент України Володимир Зеленський 15 квітня підписав закон, згідно з яким військовозобовʼязані можуть отримати 50% знижку на штраф за неуточнення персональних даних у ТЦК. За інформацією Кабінету Міністрів, протягом 2024 року понад 6 мільйонів людей добровільно НЕ уточнили свої облікові дані.