Саміт НАТО в Гаазі: країни витрачатимуть 5% ВВП на оборону

Країни-члени НАТО підтвердили свою готовність до посилення інвестицій в оборону та безпеку. Як зазначено в офіційній декларації саміту Альянсу в Гаазі, який відбувся 25 червня, союзники погодилися щороку витрачати 5% від валового внутрішнього продукту (ВВП) на оборонні потреби. Основними викликами, які визначили новий рівень фінансування, стали довгострокова загроза з боку росії та постійні ризики тероризму.

🔻 У документі зазначено:

«Ми залишаємося єдиними та непохитними у нашій рішучості захищати один мільярд наших громадян. Захищати Альянс та захищати нашу свободу та демократію. Об’єднані перед обличчям серйозних загроз та викликів безпеці, довгострокової загрози, яку становить росія для євроатлантичної безпеки, та постійної загрози тероризму, союзники зобов’язуються щорічно інвестувати 5% нашого ВВП на основні оборонні потреби. А також на витрати, пов’язані з обороною та безпекою, до 2035 року, щоб забезпечити виконання наших індивідуальних та колективних зобов’язань відповідно до статті 3 Вашингтонського договору».

📌 Учасники саміту наголосили, що залишаються відданими принципу колективної безпеки, який закріплений у статті 5 Вашингтонського договору. Відповідно до неї – «напад на одного члена НАТО є нападом на всіх».

🔻Згідно з новим планом:

▪️ 3,5% ВВП виділятимуться на основні оборонні потреби — збройні сили, інфраструктуру, техніку, бойову готовність, стримування та оборону.

▪️ Ще 1,5% ВВП буде направлено на розширені сфери безпеки, серед яких кіберзахист, безпека трубопроводів, розвиток логістичної інфраструктури (доріг, мостів), необхідної для переміщення важкої військової техніки.

☝️ У документі також зазначено важливу деталь — військова допомога Україні та підтримка її оборонної промисловості. Це також входитиме в облік щорічних витрат членів Альянсу.

📢 «Союзники підтверджують свої незмінні суверенні зобов’язання надавати підтримку Україні, чия безпека сприяє нашій, і з цією метою включатимуть прямі внески в оборону України та її оборонну промисловість під час розрахунку оборонних витрат союзників», — йдеться у декларації.

Також було оголошено, що наступний саміт НАТО пройде у 2026 році в Туреччині, після чого лідери Альянсу зустрінуться в Албанії.

Водночас у контексті саміту прозвучала неоднозначна заява президента США Дональда Трампа. Американський лідер на борту літака Air Force One поставив під сумнів однозначне трактування статті 5 договору. Він зауважив, що не всі випадки можна розглядати однаково, чим викликав гостру дискусію в дипломатичних колах.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп більше не розглядає анексію Канади як можливу політичну мету. Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні