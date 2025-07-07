Понеділок, 7 Липня, 2025
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Збитки авіакомпаній росії через дрони сягнули мільярдів

Денис Молотов
Денис Молотов
Збитки авіакомпаній росії через дрони сягнули мільярдів

Тривала присутність українських безпілотників (БпЛА) в небі російських загарбників, а саме – біля аеропортів на росії, спричинила серйозний транспортний колапс і завдала збитків авіакомпаніям. Вони вже сягнули реальних збитків у десятків мільярдів рублів за перші дві доби. Про це повідомляє видання «Коммерсантъ», посилаючись на оцінки перевізників і галузевих експертів.

За попередніми розрахунками на основі відкритих даних, лише за першу добу скасування рейсів у трьох ключових аеропортах — Шереметьєво, Пулково і Стригіно — російські авіаперевізники втратили щонайменше 3,9–5,9 млрд рублів.

✈️ Згідно з даними Мінтрансу рф, тільки 5 липня вказані аеропорти скасували понад 250 рейсів, ще 270 були затримані. А вже станом на 18:00 6 липня в Шереметьєво, Пулково та Стригіно було скасовано 171, 90 і 26 рейсів відповідно. Затримано більш ніж на 2 години56, 37 і 13 рейсів.

У матеріалі зазначено, що одне скасування рейсу літака Boeing 737-800 у компонуванні «Аерофлоту» на 158 пасажирів (20 — бізнес-клас, 138 — економ) може коштувати авіакомпанії від 15 до 23 млн рублів, залежно від маршруту. У цю суму включено витрати на аеропортові послуги, зарплати екіпажів, втрачену виручку, логістику та обслуговування.

🛬 Вимушений відхід літака на запасний аеродром обходиться приблизно у 1,5–2 млн рублів за кожні чотири години. Загальний розмір додаткових витрат перевізників через збої у розкладі лише за одну добу може сягати 20 млрд рублів. У трьох регіонах сукупні непрямі збитки авіакомпаній уже оцінюються в декілька десятків мільярдів.

📈 Туроператори також повідомляють про зростання витрат:

Через масові затримки не вистачає готельних номерів, а авіаперевізники не встигають організовувати харчування та проживання для пасажирів.

📊 За попередніми даними, лише 5–6 липня додаткові витрати туроператорів склали десятки мільйонів рублів. Оскільки будь-яка затримка тягне ланцюгову реакцію у розкладі щонайменше на 2–3 дні, ці суми можуть зрости в рази.

🚫 Нагадаємо, 5 липня через загрозу атак безпілотників на росії було частково паралізовано авіасполучення. У кількох містах скасували сотні рейсів, що призвело до серйозного транспортного колапсу.

За інформацією, лише у москві та Санкт-Петербурзі було скасовано майже 100 рейсів, ще сотні — перенесено на інші дати чи напрямки.

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