Завдано точного удару по ворожому арсеналу на росії – Генштаб

Вночі 29 вересня було завдано точного удару по арсеналу, де зберігалося та модернізувалося ракетно-артилерійське озброєння російських військ. Цей об’єкт знаходився поблизу селища Котлубань у Волгоградській області. Про це йдеться в офіційному повідомленні Генштабу України, опублікованому 29 вересня.

Згідно з наявними даними, безпосередньо перед атакою до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.

Військовий об’єкт росіян мав потужне прикриття за допомогою засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, але українські підрозділи змогли успішно виконати свою місію. На території арсеналу зараз спостерігається пожежа та продовжують детонувати боєприпаси.

Операцію було реалізовано за участю Сил безпілотних систем у координації з підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України.

📢 «Сили оборони продовжують підривати воєнний потенціал ворога. Далі буде…», — підкреслили в офіційному повідомленні.

Раніше повідомлялося, що по арсеналу боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони рф, розташованому в селищі Котлубань Волгоградської області на росії, був завданий потужний удар.

Також, нагадаємо, що тієї ж ночі в кількох регіонах на росії було оголошено повітряну тривогу. Вибухи пролунали біля військового аеродрому в Єйську Краснодарського краю, а також у Ростовській, Воронезькій і Волгоградській областях.

Міністерство оборони рф стверджує, що цієї ночі по російських регіонах було випущено 125 українських безпілотників.

📌 Також раніше було повідомлено, що міністр закордонних справ росії сергій лавров, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, висловив попередження щодо «спроб перемогти у боротьбі з ядерною державою»