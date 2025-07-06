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Затримано учасника силового угруповання проросійської партії

Денис Молотов
Денис Молотов
Затримано учасника силового угруповання проросійської партії

Служба безпеки України затримала проросійського бойовика, який із 2021 року входив до складу силового крила Луганського осередку забороненої проросійської організації «Патріоти – за життя» та майже три роки переховувався від правоохоронців. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

☝️ Йдеться про мешканця Сєвєродонецька, який, втративши роботу через наркозалежність, приєднався до структури, створеної скандальним проросійським політиком Іллею Ківою. Угруповання діяло під прикриттям псевдогромадської організації — «Всеукраїнський рух по боротьбі з фашизмом». Однак, фактично виконувало роль силового прикриття для проросійських політичних акцій.

📌 Зі слів СБУ, бойовик проходив підготовку у спеціальному тренувальному таборі, де новобранців навчали методики протидії українським правоохоронцям, тактиці вуличних сутичок і навіть сценаріям дестабілізації ситуації в українських містах у разі російської агресії.

У складі цього формування фігурант брав участь у низці прокремлівських заходів і мітингів, які організовували представники партії «ОПЗЖ» у різних регіонах України, зокрема в Києві. Одним із його завдань була фізична охорона проросійських політиків та їхніх маєтків.

Після повномасштабного вторгнення у 2022 році бойовик виїхав із тимчасово окупованого Сєвєродонецька на підконтрольну територію України. Там він був мобілізований до Збройних сил України, проте згодом самовільно покинув частину (дезертував з місця служби).

У столиці України затриманий встиг вчинити кілька нападів з метою грабежу на місцевих мешканців. У 2023 році його оголосили у загальнодержавний розшук за вчинення злочинів.

🔍Загальнодержавний розшук

У ході розслідування співробітники СБУ вийшли на слід проросійського «активіста» в Одесі. Він переховувався й конспіративно орендував житло, намагаючись уникати уваги правоохоронців. Однак, оперативники змогли встановити його місце перебування та провели затримання.

Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому оголошено підозру за кількома статтями. Слідчі дії тривають, у тому числі щодо його діяльності в угрупованні Ківи та можливої координації з окупаційними структурами рф.

Заходи з викриття бойовика провели співробітники СБУ в Донецькій і Луганській областях у взаємодії з поліцією Києва. Процесуальне керівництво здійснює Подільська окружна прокуратура Києва.

☝️ Також нагадаємо, що слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру колаборантці, яка обіймає посаду так званого «першого заступника міністра будівництва та житлово-комунального господарства лнр» на тимчасово окупованій території Луганщини.

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