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Повідомлено підозру «першій заступниці міністра будівництва та ЖКГ лнр»

Денис Молотов
Денис Молотов
Повідомлено підозру «першій заступниці міністра будівництва та ЖКГ лнр»

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру колаборантці, яка обіймає посаду так званого «першого заступника міністра будівництва та житлово-комунального господарства лнр» на тимчасово окупованій території Луганщини. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, вона бере участь у «розподілі» захоплених земельних ділянок і житлового фонду, які опинились під контролем російських загарбників після окупації.

📌 Будівництво для окупантів з рф

Також фігурантка забезпечує реалізацію інфраструктурних проєктів, які впроваджуються в регіоні за участі так званих «федеральних забудовників». Вони охоплюють територію Луганська та інших тимчасово окупованих міст області.

📢 «Вартісна житлова нерухомість призначена для заселення мігрантами з рф та учасниками війни проти України», — зазначили у Службі безпеки України.

Повідомлено підозру «першій заступниці міністра будівництва та ЖКГ лнр»СБУ встановила, що підозрювана раніше працювала діловодкою у військовій частині. У 2014 році вона приєдналася до незаконних органів влади на тимчасово окупованій території.

У 2019 році її було призначено на керівну посаду у так званому «міністерстві будівництва та ЖКГ», а у 2023 році — підвищено до «першого заступника міністра» у межах процесу так званої «інтеграції» тимчасово окупованих регіонів до складу рф.

📌 Справу кваліфіковано за статтею про колабораціонізм

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

📢 «Досудове розслідування триває. Його проводить Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури», — наголосили у відомстві.

👉 ТАкож нагадаємо, що Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність чергового “депутата лнр”, який у вересні 2023 року долучився до складу так званого «парламенту лнр».

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