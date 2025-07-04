Повідомлено підозру «першій заступниці міністра будівництва та ЖКГ лнр»

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру колаборантці, яка обіймає посаду так званого «першого заступника міністра будівництва та житлово-комунального господарства лнр» на тимчасово окупованій території Луганщини. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, вона бере участь у «розподілі» захоплених земельних ділянок і житлового фонду, які опинились під контролем російських загарбників після окупації.

📌 Будівництво для окупантів з рф

Також фігурантка забезпечує реалізацію інфраструктурних проєктів, які впроваджуються в регіоні за участі так званих «федеральних забудовників». Вони охоплюють територію Луганська та інших тимчасово окупованих міст області.

📢 «Вартісна житлова нерухомість призначена для заселення мігрантами з рф та учасниками війни проти України», — зазначили у Службі безпеки України.

СБУ встановила, що підозрювана раніше працювала діловодкою у військовій частині. У 2014 році вона приєдналася до незаконних органів влади на тимчасово окупованій території.

У 2019 році її було призначено на керівну посаду у так званому «міністерстві будівництва та ЖКГ», а у 2023 році — підвищено до «першого заступника міністра» у межах процесу так званої «інтеграції» тимчасово окупованих регіонів до складу рф.

📌 Справу кваліфіковано за статтею про колабораціонізм

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

📢 «Досудове розслідування триває. Його проводить Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури», — наголосили у відомстві.

👉 ТАкож нагадаємо, що Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність чергового “депутата лнр”, який у вересні 2023 року долучився до складу так званого «парламенту лнр».