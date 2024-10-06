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Засуджено російського інформатора за шпигунство під Покровськом та Краматорськом

Денис Молотов
Денис Молотов
Засуджено російського інформатора за шпигунство під Покровськом та Краматорськом

Завдяки доказам, зібраним Службою безпеки України (СБУ), до реального тюремного ув’язнення засуджено чергового інформатора, який співпрацював з ворогом. Він розвідував та передавав російським окупантам дані про розташування українських Сил оборони на ключових ділянках східного фронту. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Зловмисник намагався дізнатися про позиції особового складу та місця розташування техніки ЗСУ в околицях Краматорська та в Покровському районі.

Зібрані відомості він пересилав через одну з соціальних мереж до представників російських військ, які діють на Донеччині. Зловмисник супроводжував інформацію позначками на Google-картах та надавав детальні пояснення.

Слідством було встановлено п’ять випадків передачі ворогу таких даних про дислокацію українських підрозділів. Крім того, інформатор корегував точність ракетних обстрілів окупантів по позиціях ЗСУ в Покровському районі.

Цю інформацію ворог планував використати для організації ракетних ударів по українських позиціях. Контррозвідка СБУ затримала інформатора у його власному помешканні у травні цього року.

Підозрюваним виявився мешканець Краматорська, прихильник проросійських поглядів, який діяв за власною ініціативою через свою знайому в москві.

Під час обшуку у нього вилучили техніку та засоби зв’язку, що містили докази його підривної діяльності.

На підставі зібраних доказових матеріалів суд визнав його винним за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Розслідування здійснювали співробітники СБУ Донецької та Луганської областей під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

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