Засуджено російського інформатора за шпигунство під Покровськом та Краматорськом

Завдяки доказам, зібраним Службою безпеки України (СБУ), до реального тюремного ув’язнення засуджено чергового інформатора, який співпрацював з ворогом. Він розвідував та передавав російським окупантам дані про розташування українських Сил оборони на ключових ділянках східного фронту. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Зловмисник намагався дізнатися про позиції особового складу та місця розташування техніки ЗСУ в околицях Краматорська та в Покровському районі.

Зібрані відомості він пересилав через одну з соціальних мереж до представників російських військ, які діють на Донеччині. Зловмисник супроводжував інформацію позначками на Google-картах та надавав детальні пояснення.

Слідством було встановлено п’ять випадків передачі ворогу таких даних про дислокацію українських підрозділів. Крім того, інформатор корегував точність ракетних обстрілів окупантів по позиціях ЗСУ в Покровському районі.

Цю інформацію ворог планував використати для організації ракетних ударів по українських позиціях. Контррозвідка СБУ затримала інформатора у його власному помешканні у травні цього року.

Підозрюваним виявився мешканець Краматорська, прихильник проросійських поглядів, який діяв за власною ініціативою через свою знайому в москві.

Під час обшуку у нього вилучили техніку та засоби зв’язку, що містили докази його підривної діяльності.

На підставі зібраних доказових матеріалів суд визнав його винним за частиною 3 статті 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

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Розслідування здійснювали співробітники СБУ Донецької та Луганської областей під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.