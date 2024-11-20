Заочно засуджено російського воєнного злочинця за тортури над цивільними на Луганщині

За результатами доказової бази, зібраної Службою безпеки України, суд ухвалив вирок для російського воєнного злочинця, який особисто віддавав накази катувати мирних жителів у тимчасово окупованому Сватівському районі на Луганщині. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Слідство встановило факти жорстокого поводження, побиття, пограбувань мешканців села Макіївка Сватівського району. У період із березня по жовтень 2022 року село Макіївка перебувало під контролем підрозділу швидкого реагування «ахмат» росгвардії, який складався з кадирівців. Командував цим підрозділом військовий із позивним «лобзик», справжнє ім’я якого — Олхазур Юсупов, житель Гудермеського району Чечні.

У квітні 2022 року семеро кадирівців під командуванням Юсупова здійснили напад на будинок старости села під виглядом «зачистки» та «обшуків». Насправді вони викрали всі цінні речі, зокрема автомобіль.

Як встановили слідчі, окупанти насильно вивели з будинку жінку, яку потім доставили до місцевої гімназії, що використовувалася як катівня. Там її катували, застосовуючи електрострум, били металопластиковою трубою, тримали кілька годин прикутою кайданками до батареї та погрожували розстрілом. Злочинці вимагали від жінки «співпрацювати» з окупантами та надати відомості про місцевих патріотів і правоохоронців.

📢 «За вказівкою Юсупова, який керував тортурами, пізно увечері кадирівці відпустили потерпілу, але під загрозою смерті наказали зібрати для них відомості про мешканців громад», — повідомляють у СБУ.

Жінка змогла втекти на підконтрольну Україні територію, а проведена судово-медична експертиза підтвердила наявність у неї тілесних ушкоджень, завданих катуванням.

Слідчі СБУ задокументували злочини Юсупова та його підлеглих. Суд визнав командира кадирівців винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України, що стосується жорстокого поводження з цивільним населенням та інших порушень законів і звичаїв війни, вчинених групою осіб за попередньою змовою.

Воєнного злочинця Юсупова заочно засудили до 11 років позбавлення волі. Наразі він перебуває у розшуку, а українські правоохоронці вживають заходів для його затримання. Термін відбування покарання розпочнеться з моменту його арешту.

Розслідування проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що колишній заступник мера Попасної отримав судовий вирок за співпрацю з окупаційною владою.