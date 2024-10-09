Видання «Українська правда» звинуватило Офіс президента у тривалому «системному тиску»

Видання «Українська правда» оприлюднило заяву, в якій звинуватило Офіс президента у тривалому «системному тиску» на редакцію. Текст заяви з’явився на офіційному сайті видання в середу, 9 жовтня.

📢 «Ми хочемо привернути увагу колег, партнерів і міжнародних організацій до тривалого та системного тиску, який Офіс президента здійснює на редакцію та окремих журналістів “Української правди”», — зазначено у повідомленні.

Редакція зазначила, що вважає дії влади загрозою для сталої роботи видання. До таких дій належать: блокування спікерів з боку влади для спілкування з журналістами, перешкоджання участі в публічних заходах, тиск на бізнес із метою зупинення рекламної співпраці, а також емоційне спілкування шостого президента України Володимира Зеленського з журналістом Романом Кравцем.

📢 «Ці та інші непублічні сигнали свідчать про спроби вплинути на нашу редакційну політику. Особливо обурливо це усвідомлювати в часи повномасштабного вторгнення росії до України, коли вкрай необхідна наша спільна боротьба як за виживання, так і за демократичні цінності», — додали в редакції.

Видання також заявило, що й надалі висвітлюватиме кожну спробу «конкретних чиновників із керівництва Офісу президента» втручатися у роботу журналістів.

Зазначається, що видання «Українська правда» було засновано у 2000 році Георгієм Гонгадзе. У 2021 році права на видання перейшли до компанії Dragon Capital за угодою між Оленою Притулою та Томашем Фіалою. З умовами тієї угоди 100% корпоративних прав на видання та всі його активи переходять до компанії.

Нагадаємо, 27 серпня на пресконференції журналіст «Української правди» Роман Кравець поставив запитання президенту Зеленському щодо оцінки роботи членів його команди. Після цього, глава держави звинуватив видання в діях «за методичками та темниками».