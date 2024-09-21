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Загинув колишній радник Залужного під час російської атаки на Донеччині

Денис Молотов
Денис Молотов
Загинув колишній радник Залужного під час російської атаки на Донеччині

У Донецькій області внаслідок ракетного удару, завданого російськими військами, загинув колишній радник ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, полковник Олександр Никитюк. Про це поінформувала Володимирська міська рада, де Никитюк працював правоохоронцем, на своїй сторінці у Facebook.

📢 «На Донеччині, в районі міста Добропілля, внаслідок ракетного удару загинув 56-річний полковник ЗСУ Олександр Никитюк. Олександр Євгенович був відомою в нашому місті людиною, адже свою кар’єру в правоохоронних органах розпочав саме з Володимирського відділу внутрішніх справ ще 1991 року. Працював на різних посадах у карному розшуку. З березня 2005 року призначений начальником відділу міліції у Володимирі, який очолював упродовж шести років. Далі працював на посаді заступника начальника УМВС України у Волинській області, після чого став заступником начальника міліції Херсонської області», – розповіли у міській раді.

Після початку повномасштабного вторгнення Никитюк обіймав посаду радника ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і служив у Військовій службі правопорядку. У полковника залишилася дружина та двоє синів.

Загинув колишній радник Залужного під час російської атаки на Донеччині

👉 Нагадаємо, що 5 вересня стало відомо про загибель багаторазового переможця та призера чемпіонатів України з фехтування Ігоря Храмцова. Спортсмену та Захиснику України було 52 роки.

📌 Також раніше повідомлялось, що під час бойових дій загинув Андрій Мазанович, майстер спорту з паверліфтингу та чемпіон України та Європи. Воїн пішов з життя у віці 37 років.

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