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ЗАЕС знову під загрозою повного знеструмлення через російські обстріли

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗАЕС знову під загрозою повного знеструмлення через російські обстріли

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), що знаходиться під контролем російських загарбників, знову опинилася під загрозою повного блекауту через постійні обстріли. Наразі станція забезпечується електроенергією лише через одну лінію передач, про що повідомила пресслужба Міністерства енергетики в понеділок, 21 жовтня.

📢 «Сьогодні, 21 жовтня, о 12:18 через систематичні ворожі обстріли відключилася одна з двох ліній електропередачі, що з’єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України», – повідомили у відомстві.

У зв’язку з цим, постачання зовнішнього живлення, що необхідне для безпечної роботи станції, знову опинилося під серйозною загрозою. Якщо і друга лінія вийде з ладу, на ЗАЕС станеться повний блекаут, що може загрожувати радіаційній безпеці.

Міненерго також зазначило, що енергетики готові негайно відновити пошкоджену лінію живлення ЗАЕС, але як тільки дозволить безпекова ситуація на місці. Проте лише повернення контролю над станцією Україні зможе забезпечити стабільну й безпечну роботу найбільшої атомної електростанції Європи.

📌 Раніше повідомлялось, що українським енергетикам о 14:40 в черговий раз вдалось відновити роботу пошкодженої другої лінії електропередачі (ЛЕП). Про це інформувала пресслужба “Енергоатома” у четвер, 5 вересня.

☝️ Нагадаємо, що 1 жовтня російські війська атакували підстанцію, від якої живиться ЗАЕС, що призвело до чергового знеструмлення станції.

Захоплення російськими окупантами ЗАЕС у березні 2022 року стало безпрецедентною загрозою для світової ядерної безпеки.

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