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За указом Зеленського призначено нового посла України в Польщі

Денис Молотов
Денис Молотов
За указом Зеленського призначено нового посла України в Польщі

Василь Боднар став новим послом України в Польщі. Про це йдеться в указі шостого президента України Володимира Зеленського, оприлюдненому на офіційному сайті глави держави. Ще одним указом президент звільнив Боднара з посади посла України в Туреччині.

Понад місяць тому, 26 вересня, портал розслідувань у Східній Європі Vsquare повідомляв, що саме Василь Боднар, на той момент посол України в Туреччині, стане новим очільником української дипмісії у Польщі. Видання посилалось на власні джерела в українському уряді.

Попередній посол у Варшаві, Василь Зварич, 21 червня був переведений на роботу до Праги. Там чиновник нині обіймає посаду посла України в Чехії.

Василь Боднар вже має досвід роботи в Польщі – з 2006 по 2010 рік він обіймав посади першого секретаря і радника в українському посольстві. Також у 2017-2021 роках Боднар працював заступником міністра закордонних справ України. З 2021 року він очолював посольство України в Туреччині, де його попередником був теперішній міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Народжений у Тернопільській області, Василь Боднар є випускником факультету міжнародних відносин Львівського національного університету, де також здобув юридичну освіту.

📌 29 жовтня стало відомо про призначення колишньої речниці МЗС України Мар’яни Беци на посаду заступника міністра. Раніше, 21 червня, шостий президент України Зеленський підписав указ про призначення Василя Зварича послом у Чехії, заповнивши вакантну посаду, що залишалася незайнятою два роки.

☝️ Нагадаємо, що у польському місті Познань закривається генеральне консульство російської федерації. Про це офіційно повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

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