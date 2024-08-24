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З російського полону було звільнено 115 українських Захисників

Денис Молотов
Денис Молотов
З російського полону було звільнено 115 українських Захисників
Україна повернула з російського полону 115 Захисників!

24 серпня відбувся обмін полоненими між Україною та росією, в результаті якого з російського полону було звільнено 115 українських Захисників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на своїх офіційних сторінках у соцмережах.

Визволені з російського полону Захисники – це воїни Національної гвардії, Збройних Сил України, Військово-морських сил та Державної прикордонної служби.

📢 «Ми пам’ятаємо про кожного й кожну. Шукаємо та докладаємо максимум зусиль, щоб повернути всіх. Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних із російського полону. Дякую нашій команді та партнерам, ОАЕ за те, що наші люди повертаються додому», – заявив Зеленський.

👉 Раніше агенція Reuters з посиланням на представника Об’єднаних Арабських Еміратів повідомляла, що обмін полоненими планується на цей день. Це був перший обмін між Україною та росією після початку наступу українських військових у Курській області 6 серпня.

📌 Варто нагадати, що операція України на Курщині значно поповнила обмінний фонд полоненими, переважно молодими строковиками. Українські військові під час операції в Курській області раптом натрапили на неочікувані труднощі — занадто велику кількість полонених російських військових.

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