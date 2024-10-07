Вівторок, 8 Жовтня, 2024
10.5 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВІЙНАВиведено з ладу російський тральщик Балтійського флоту - ГУР
ВІЙНА

Виведено з ладу російський тральщик Балтійського флоту – ГУР

Денис Молотов
Денис Молотов
Виведено з ладу російський тральщик Балтійського флоту - ГУР

У результаті успішно проведеної операції було виведено з ладу російський тральщик Балтійського флоту «алєксандр обухов». Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України в понеділок, 7 жовтня.

📢 «Корабель, який базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування, зазнав важких пошкоджень – через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода: “Обухов” захлинувся», – йдеться у заяві ГУР.

Наразі російський корабель «обухов» відправлено на капітальний ремонт. Для такого ремонту необхідний рідкісний двигун М-503, що є в дефіциті. Це значно ускладнить ремонтні роботи та здорожчає вартість відновлення судна.

📢 «Цікаво, що виведений з ладу ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні цього року, проходив ремонтні роботи у місті Санкт-Петербург», – зазначили в управлінні розвідки.

Варто зауважити, що «обухов» є вже другим кораблем Балтійського флоту росії, виведеним з ладу за останні шість місяців.

👉 Раніше, у липні, під час спецоперації «Рибалка» ГУР вдалося пошкодити ракетний корабель «серпухов». Розвідники отримали секретну інформацію Балтійського флоту і військово-промислового комплексу рф.

📌 Також раніше було повідомлено, що в ніч на 9 серпня біля населеного пункту Чорноморське в тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Group» 13 за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 знищив російський швидкісний катер типу «Тунєц» проєкту КС 701.

Попередня стаття
Експрокурору та працівнику ДСНС загрожує довічне ув’язнення
Наступна стаття
Прем’єр Словаччини Фіцо: завдати ракетного удару по Брюсселю
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Прем’єр Словаччини Фіцо: завдати ракетного удару по Брюсселю

ПОЛІТИКА

Експрокурору та працівнику ДСНС загрожує довічне ув’язнення

КРИМІНАЛ

Кількість боїв на фронті зросла до 88: в Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

ПОДІЇ

Атака цивільного судна у порту Південний: росіяни підривають глобальну продовольчу безпеку

ЕКОНОМІКА

Фейк: Двох радників Сирського звільнили за завантаження конфіденційних документів в ChatGPT – United24

СТОПФЕЙК

У Житомирі лікарка «допомогала» чоловікам уникнути мобілізації

КРИМІНАЛ

По Херсону росіяни б’ють КАБами, багато людей поранено

ВІЙНА

Споживання електрики зростає, через обстріли та негоду без світла залишилися тисячі споживачів

ПОДІЇ

Генштаб: за добу 141 бій, найгарячіше – на Покровському та Курахівському напрямках

ПОДІЇ

На фронті відбулося 99 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському, Лиманському, та Курахівському напрямках – Генштаб

ПОДІЇ
Завантажити більше

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ