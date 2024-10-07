Виведено з ладу російський тральщик Балтійського флоту – ГУР

У результаті успішно проведеної операції було виведено з ладу російський тральщик Балтійського флоту «алєксандр обухов». Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України в понеділок, 7 жовтня.

📢 «Корабель, який базувався у місті Балтійськ та мав виходити на бойове чергування, зазнав важких пошкоджень – через загадкову появу отвору у газоході до двигуна потрапила вода: “Обухов” захлинувся», – йдеться у заяві ГУР.

Наразі російський корабель «обухов» відправлено на капітальний ремонт. Для такого ремонту необхідний рідкісний двигун М-503, що є в дефіциті. Це значно ускладнить ремонтні роботи та здорожчає вартість відновлення судна.

📢 «Цікаво, що виведений з ладу ворожий корабель зовсім нещодавно, у липні цього року, проходив ремонтні роботи у місті Санкт-Петербург», – зазначили в управлінні розвідки.

Варто зауважити, що «обухов» є вже другим кораблем Балтійського флоту росії, виведеним з ладу за останні шість місяців.

👉 Раніше, у липні, під час спецоперації «Рибалка» ГУР вдалося пошкодити ракетний корабель «серпухов». Розвідники отримали секретну інформацію Балтійського флоту і військово-промислового комплексу рф.

📌 Також раніше було повідомлено, що в ніч на 9 серпня біля населеного пункту Чорноморське в тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Group» 13 за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 знищив російський швидкісний катер типу «Тунєц» проєкту КС 701.