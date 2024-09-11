Вирок колаборанту Щастинського району за службу окупантам на Луганщині

На основі матеріалів, зібраних Службою безпеки України (СБУ), суд ухвалив заочний вирок мешканцю Щастинського району. Зрадник після початку російської окупації приєднався до так званого «Новоайдарського ровд мвд лнр». Про це повідомила Пресслужба СБУ в Луганській області в середу, 11 вересня.

За інформацією слідства, влітку 2022 року цей колаборант, який раніше не мав жодного стосунку до правоохоронних органів, приніс присягу угрупованню “лнр”.

Суд визнав його винним у колабораційній діяльності за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Колаборанта було засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Аналогічний вирок отримали та дві жінки – рідні сестри, мешканки Щастинського району. Вони також вирішили співпрацювати з ворогом і вступили на службу до незаконних формувань мвд «лнр».

Усі троє, як зазначається, присягнули так званій «владі лнр». Усі фігуранти в один день були зараховані до штату окупаційного райвідділу поліції в Новоайдарі.

Наразі їх оголошено в розшук, а початок відбування покарання розпочнеться з моменту їх затримання.

Досудове розслідування у цій справі провели співробітники Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що керівник структурного підрозділу державного підприємства ДП «Луганськ автодор» не виконав розпорядження вищого керівництва щодо припинення господарської діяльності.