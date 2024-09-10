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КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Заочно засуджено екскерівника Лисичанської філії ДП «Луганськ автодор»

Денис Молотов
Денис Молотов
Заочно засуджено екскерівника Лисичанської філії ДП «Луганськ автодор»

Встановлено, що керівник структурного підрозділу державного підприємства ДП «Луганськ автодор» не виконав розпорядження вищого керівництва щодо припинення господарської діяльності, консервації обладнання та недопущення його використання російськими військами. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області в у вівторок, 10 вересня.

Попри це, він залишився на окупованій території й у серпні 2022 року добровільно погодився очолити філію «Лисичанський райавтодор». Підприємство перебуває під контролем окупаційної адміністрації так званої «лнр» та її структури «Луганськ автодор».

Зловмисник провів інвентаризацію на підприємстві та передав всі його активи окупаційній владі. Після цього він здійснював управлінські рішення в інтересах російських окупантів. Колаборант сприяв відновленню автодорожньої інфраструктури та забезпечуючи логістичні можливості для перевезення російської зброї до зони бойових дій.

Суд кваліфікував його дії як пособництво державі-агресору (за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Йому було призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна на користь держави.

Термін відбування покарання буде рахуватися з моменту його затримання. На цей час підозрюваний перебуває у розшуку, а відповідні органи вживають заходів для його притягнення до відповідальності.

Досудове розслідування вели співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях у взаємодії з УСБУ у Закарпатській області за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Заочно засуджено екскерівника Лисичанської філії ДП «Луганськ автодор»

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що на підставі зібраної доказової бази, двоє колишніх голів сільрад Луганщини були заочно засуджені до тривалих термінів ув’язнення за співпрацю з окупантами. Це стосується очільників Чмирівської сільради Старобільського району та Красноталівської сільради Щастинського району.

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