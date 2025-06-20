Викрито посадовця, який заробляв на втечі чоловіків за кордон

Працівники Державного бюро розслідувань викрили корупційний канал переправлення через кордон. Його було організовано у прикордонному регіоні Одеської області. Як повідомили у п’ятницю, 20 червня, в пресслужбі ДБР, до схеми виявився причетним чинний начальник групи одного з правоохоронних органів.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення росії він сам намагався втекти до Молдови, щоб уникнути мобілізації. Спроба була невдалою. Згодом чоловік вступив на службу до одного з правоохоронних органів, однак замість виконання обов’язків зайнявся нелегальним заробітком.

Використовуючи власні знання про прикордонну місцевість і маршрути патрулювання, посадовець налагодив схему незаконного перетину державного кордону. До злочинної діяльності він залучив свою матір. Саме вона спілкувалася з потенційними клієнтами, узгоджувала деталі й передавала інструкції – коли та як непомітно перетинати кордон пішки, оминаючи наряди прикордонників і офіційні пункти пропуску.

☝️ Вартість таких «послуг» становила 6000 доларів США з особи. За попередніми даними, зловмисникам вдалося переправити щонайменше трьох чоловіків, які прагнули втекти з України та від мобілізації.

17 червня оперативники затримали обох фігурантів — правоохоронця та його матір — під час одержання чергового «траншу» готівки у розмірі 6000 доларів.

Наразі обом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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💢 Раніше у столиці було викрито схему, в межах якої працівники ТЦК допомагали чоловікам оформлювати фіктивні документи про непридатність до військової служби. А в Запоріжжі нещодавно ліквідували мережу, що допомогла майже 3000 чоловікам уникнути мобілізації.