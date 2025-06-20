П’ятниця, 20 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛ

Викрито посадовця, який заробляв на втечі чоловіків за кордон

Денис Молотов
Денис Молотов
Викрито посадовця, який заробляв на втечі чоловіків за кордон

Працівники Державного бюро розслідувань викрили корупційний канал переправлення через кордон. Його було організовано у прикордонному регіоні Одеської області. Як повідомили у п’ятницю, 20 червня, в пресслужбі ДБР, до схеми виявився причетним чинний начальник групи одного з правоохоронних органів.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення росії він сам намагався втекти до Молдови, щоб уникнути мобілізації. Спроба була невдалою. Згодом чоловік вступив на службу до одного з правоохоронних органів, однак замість виконання обов’язків зайнявся нелегальним заробітком.

Використовуючи власні знання про прикордонну місцевість і маршрути патрулювання, посадовець налагодив схему незаконного перетину державного кордону. До злочинної діяльності він залучив свою матір. Саме вона спілкувалася з потенційними клієнтами, узгоджувала деталі й передавала інструкції – коли та як непомітно перетинати кордон пішки, оминаючи наряди прикордонників і офіційні пункти пропуску.

☝️ Вартість таких «послуг» становила 6000 доларів США з особи. За попередніми даними, зловмисникам вдалося переправити щонайменше трьох чоловіків, які прагнули втекти з України та від мобілізації.

17 червня оперативники затримали обох фігурантів — правоохоронця та його матір — під час одержання чергового «траншу» готівки у розмірі 6000 доларів.

Наразі обом особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

💢 Раніше у столиці було викрито схему, в межах якої працівники ТЦК допомагали чоловікам оформлювати фіктивні документи про непридатність до військової служби. А в Запоріжжі нещодавно ліквідували мережу, що допомогла майже 3000 чоловікам уникнути мобілізації.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Повідомлено підозру «воєнкому лнр» за насильницьку мобілізацію у Луганську

КРИМІНАЛ

Спроба втечі з ТЦК у Харкові завершилася падінням із вікна

СУСПІЛЬСТВО

Україна стикається з дефіцитом газу та нестачею фінансування

ЕКОНОМІКА

Сейм Латвії заборонив громадянам рф і Білорусі купувати нерухомість

ПОЛІТИКА

Генштаб: майже третина боїв сьогодні – на Покровському напрямку

ВІЙНА

Ізраїль атакував Тегеран: цілі – ядерні й ракетні об’єкти

ВАЖЛИВО

Обмін полоненими: усі звільнені сьогодні оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози

ПОДІЇ

Балістичний удар по Ізраїлю: ракети впали біля офісу Microsoft

ПОДІЇ

Масована дронова атака: ЗСУ знешкодили 70 безпілотників

ВІЙНА

Китай став найважливішим постачальником воєнної машини росії – Economist

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"